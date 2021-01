Kapıkule Sınır Kapısı’nda, 1400 TIR çıkış için bekliyor

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- AVRUPA’nın çeşitli ülkelerine yük taşıyan TIR’lar, yoğun kar yağışının etkili olduğu Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki park alanlarında ve yol boyunca uzun kuyruk oluştururken, 1400 TIR, çıkış için bekliyor.

Edirne’de kar yağışı etkili olurken, Türkiye’nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek üzere yola çıkan yük dolu TIR’lar, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki park alanlarında ve yol boyunca yoğunluk oluşturdu. Sınırda, 1400 TIR çıkış yapmak için beklerken, yetkililer, yoğunluğun ihracatın artmasından kaynaklandığını söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçen yıl ocak ayında günlük 950 TIR çıkış yaparken, bu sayının yılın ilk ayı henüz bitmeden 1200’e kadar çıktığı açıklandı.

‘AVRUPA ÜLKELERİNE GÖRE İHRACATTA ÇOK İYİYİZ’

Bulgaristan’a izolasyon malzemesi götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelerek, 3 gündür sıra bekleyen Hüseyin Sofuoğlu, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine göre ihracatta çok iyi durumda olduğunu söyledi. 13 TIR’la sürekli Bulgaristan’a izolasyon malzemesi taşıdıklarını belirten Sofuoğlu, “Bulgaristan’a izolasyon malzemesi götürüyorum. 3 gündür park alanında bekliyorum. Sıra aldık, 35 saattir mesaj gelmesini bekliyorum. Yollar karla kaplı. Avrupa ülkelerine göre, Türkiye ihracatta çok iyi durumda. Biz sadece Bulgaristan’a çalışmamıza rağmen 13 aracımız dolu gidip, boş geliyor. Yani oradan mal almayı dahi beklemiyoruz. Bu yoğunluk olmasa biz boş dönemeyiz, nakliyat bizi kurtarmaz. Yani Allaha şükür işlerimiz çok iyi” dedi.

Danimarka’ya çiçek götüren TIR sürücüsü Murat Bingöllü de “Danimarka’ya çiçek götürüyorum. Gece saat 05.00 civarında geldim. Sıram geldi ve şimdi çıkış için gidiyorum. Kar, kış, kıyamet bizi etkiliyor ama yapacak bir şey yok, işimiz bu. Toplam 10 ton çiçek var aracımda ve bir an önce bunları götürüp, teslim etmem gerekiyor” dedi.

’38 SAATİR BEKLİYORUM’

İngiltere’ye tekstil yükü taşıyan Yakup Armankaya ise “38 saattir burada sıranın gelmesini bekliyorum. Burada ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. İngiltere’ye bir an önce malı indirmem gerekiyor. Kar da yağdı, yollarda zorlanıyoruz. Araçlarımız yüklü, yollarda gidiş zor. Beklemek bizi üzüyor” dedi.

‘YILBAŞINDAN BU YANA İHRACAT ARTTI’

Belçika’ya tekstil yükü taşıyan TIR sürücüsü Mehmet Gelici, yılbaşından bu yana ihracatta artış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 35 saattir burada çıkış için bekliyorum. Yılbaşından bu yana ihracat arttı. Avrupa ülkelerinde ihraç ürünlerimize talep arttı ve bu yüzden her geldiğimizde 1,5- 2 gün çıkış için bekliyoruz” şeklinde konuştu.

