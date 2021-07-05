Kapıkule Sınır Kapısı’na ‘gurbetçiler’ için mobil aşı merkezi

Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçilere kolaylık sağlamak amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı’nda mobil aşı merkezi kuruldu. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, “Kapıkule’de sınır kapısındaki aşılama merkezini aktifleştirdik. TC kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşılarımızı ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler. Tabii ki önceliğimiz bu merkezde gurbetçilerimiz. Kapıdan gelen gurbetçilerimizin aşılanmasını sağlamak” dedi.

Türkiye, aşılamada her geçen gün hız kazanırken, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayıp, yaz tatili için anavatana karayoluyla gelen gurbetçiler için mobil aşılama merkezi kurdu. 24 saat aktif olan merkezde, TC kimlik numarası olan mavi kart sahibi olanlar ya da çifte vatandaşlar herhangi bir evrak istenmeden aşılanabiliyor.

‘İSTEDİKLERİ ZAMAN AŞILARINI YAPTIRABİLİRLER’

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, aşılama merkezinde vatandaşların ücretsiz olarak aşılarını yaptırabildiklerini belirterek, kendileri için yönlendirme tabelaları da koyduklarını kaydetti. Merkezde önceliğin gurbetçi vatandaşların olduğunu söyleyen Yıldırım, “Kapıkule’de Sınır Kapısı’ndaki aşılama merkezini aktifleştirdik. Tüm vatandaşlarımız, TC kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşılarımızı ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler. Tabii ki önceliğimiz bu merkezde gurbetçilerimiz. Kapıdan gelen gurbetçilerimizin aşılanmasını sağlamak. Ama gerek yurtdışına çıkan vatandaşlarımız, gerekse Edirne halkımız, istediği zaman 24 saat açık olan bu aşı merkezimize başvurup aşılarını yaptırabilirler. Yeter ki aşılar kendilerine tanımlanmış ve yaş grupları tutmuş olsun. Kapıkule’den girdikten sonra zaten yönlendirme tabelalarımız var. Bu tabelalar yardımıyla direkt aşı alanımıza gelebiliyorlar. Sadece TC kimlik numaraları olması yeterli. Numaralarını bize verdikten sonra aşıla uygulaması üzerinden biz kendilerini aşılayabiliyoruz” diye konuştu.

Aşılama merkezini ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya da, sadece Kapıkule’de değil, Türkiye’deki 53 havalimanının 33’ünde de aşılama merkezi kurulduğunu söyledi. Sırakaya, “Biliyorsunuz bu süreç içerisinde yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, yurtdışı vatandaşı olup mavi kart sahibi olanlar, ya da çifte vatandaşı olanlar, veyahut sadece Türkiye vatandaşı olanların Türkiye’de Kapıkule’ye geldikten sonra bu alanda artık aşılama imkanı var. Aynı zamanda sadece Kapıkule’de değil Türkiye’nin 53 havalimanının 33 tanesinde yine yurtdışından gelen vatandaşımıza aşılama imkanı sunuyoruz. Bu vesileyle başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımıza da gösterdikleri hassasiyet, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, bu ülkenin vatandaşları gibi asli unsuru olduğunu hissettirdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA, ÇOK ŞAŞIRDIM’

Almanya’dan gelerek aşılama merkezinde aşısını yaptıran İbrahim Ayber ise, “Aşı merkezini tesadüfen gördüm, görür görmez de aşımı yaptırmak istedim. Arkadaşlar yardım ettiler. Ben de aşımı oldum ve vatandaşlık görevimi yaptım. Hizmet karşısında gerçekten şaşırdım. İlk doz aşımı oldum. Yurtdışında böyle hizmet pek görmedim. Yol güzergahlarında böyle bir hizmet yok. Çok güzel bir uygulama. Aslına bakarsanız şaşırdım” ifadelerini kullandı.

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