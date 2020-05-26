Koronavirüs salgını dünya ekonomilerini çok derinden etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Ülke olarak bizde bu krizden olumsuz yönde nasibimizi almaya devam ediyoruz.

Uzmanlar bu salgın sonrasında dünya genelinde yaşanacak en önemli sorunun işsizlik olacağını ve tahminlerin üzerinde artışlar yaşanacağına dikkat çekiyorlar

Bu salgın nedeniyle binlerce işyeri kapandı, kapanmaya da devam ediyor. Yüzbinlerce kişi de işsiz kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre 6 milyon 673 kişi işsiz. Yine salgın nedeniyle 700 bin kişi ücretsiz izine çıkartılmış. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasına göre 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurmuş durumda. Daha açıkçası 4 milyon insan daha işini kaybetmiş durumda. TÜİK’in işsiz sayısına bu rakamlar da eklendiğinde işsiz sayısı 10 milyonu geçiyor.

Mart ayından bu yana salgının etkisini yaşayan ülkemizde İşsizler şimdi ya iş bulma umuduyla, ya da işsizlik maaşı almak için İŞKUR’un kapısını aşındırıyor. Geçtiğimiz yıl yani 2019 yılı Nisan’ında 122 bin işsizi işe yerleştiren İŞKUR, bu yıl Nisan ayında sadece 30 bin kişiye iş bulabildi.

İstihdam olmadığı için İŞKUR önünde iş kuyrukları her geçen gün daha da uzuyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan rapora göre Nisan 2019’da 200 bin olan açık iş sayısı Nisan 2020’de 52 bine gerileyerek 148 bin azaldı. İnşaat, sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam kaybı yüzde 70-80’lere ulaştı.

Yoksulluk sınırının altında çalışan ve koronavirüs belası yüzünden şimdi de işsiz kalan vatandaşlar belki iş bulurum umuduyla iş bulma kurumunun yolunu tutuyor. İŞKUR önünde çaresiz bekleyen vatandaşların feryatları ise yürekleri burkuyor.İş aramasına rağmen İŞKUR’un kendilerine istihdam sağlayamadığını belirten vatandaşlar “Anlatıldığı gibi sosyal yardımlardan gerektiği gibi yararlanamıyoruz. Bize sosyal yardım değil iş lazım. Cebimizde ekmek alacak paramız yok.İşimiz yok ki paramız olsun. Neredeyse dilenci durumuna düştük. Konu komşunun yardımlarıyla günü kurtarmaya çalışıyoruz. Bu durum nereye kadar sürer bilemiyoruz. Artık yolda gördüğümüz eşin dostun, komşunun bakışlarından utanıyor başımızı kaldıramıyoruz. Herkesin dolmuşla otobüsle gidip geldikleri yolu bizler yürüyerek gidip geliyoruz. Yeter artık yetkililer sesimizi duysun bu çaresizliğimize bir çözüm bulsunlar” diyerek feryat ediyorlar

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın işyerlerinin kapalı olmasının işsizliği körükleyen bir etki yaptığını açıklarken ,Türk İş Başkanı Ergün Atalay da şu anda sağlıktan sonraki en büyük sorunun işsizlik olduğunu kaydederek şunları söylüyor .”Turizm sektöründe sadece bu ay 1 milyon 600 bin kişinin işe başlaması gerekiyordu ama başlayamadılar. Salgını önlemek için kapatılan işyerleri, salgın nedeniyle duran işler var. Bunların getirdiği işsizlik var. Bu bizim değil bütün dünyanın sorunu. Salgın sonrasında Türkiye’’nin odaklanması gereken en önemli konu bu , yani işsizliğe çare bulmak olmalıdır” diyerek Türkiye’nin kanayan yarasına parmak bastı.

Sosyal devlet olmanın en önemli unsuru vatandaşına yaşanılabilir bir ortam yaratmaktır. Umarım,, iktidar yetkilileri çaresiz ve kara kara düşünen bu insanların seslerine kulak vererek işsizlik sorununun çözülmesi için ilgili kurumları biran önce harekete geçirirler.