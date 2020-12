Kapandıktan sonra çöplüğe dönen kireç ocağının 100 metrelik kuyuları tehlike oluşturuyor

Kazım BULUT- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 5 yıl önce kapanan kireç ocağında üzeri açık bırakılan derin kuyular tehlike oluştururken, bölgeye atılan çöpler de çevre kirliliğine neden oluyor. Ocağın bulunduğu alan dronla havadan görüntülenirken, DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, “Burada can güvenliği yok” dedi.

Orhangazi İlçesi’ndeki kireç ocağı, çeşitli nedenlerden dolayı 5 yıl önce kapandı. İşletme sahibi yasa gereği yeniden ağaçlandırması gereken bölgede herhangi bir düzenleme yapmadı. Kireç ocağındaki derinliği yaklaşık 100 metre olan kuyuların üzeri hiçbir önlem alınmadan açık bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar ise atıl durumda bulunan kireç ocağının bulunduğu alana zamanla moloz, çöp, oto lastiği ve evsel atık döktü. Bölgedeki derin kuyular hem insanlar hem hayvanlar için tehlike oluştururken, çöpler ise çevre kirliliğine neden oldu. Açık bırakılan 100 metrelik çukurlar havadan dronla görüntülenirken, bölge halkı ise kapanan kireç ocağının oluşturduğu tehlikeler nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

“BURASI ÇÖP DEPOLAMA ALANI OLMUŞ”

DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, “Madencilik Kanunu’nun 73’üncü maddesine göre burada işlem bittikten sonra burası eski haline getirilmek zorundadır. Buranın etrafındaki ormana tekrardan dönüştürülmesi gerekirdi. Firma burayı böylece bırakıp, gitmiş. Yasada yapması gereken işi yarım bırakmış. Daha sonra burası 2’nci bir suç mahalline dönüşmüş. Buraya çöp, moloz, evsel atık atılmış. Çevrenin çöp depolama alanı olmuş. Bu da buradaki ikinci bir suç. Firma hakkında suç duyurusunda bulunmak gerekir. Biz bu süreci başlatacağız. Çevre mahallelerde yaşayanların da suç duyurusunda bulunmaları gerekir. Çünkü buranın doğal yapısını bozmuşlar. Maalesef maden ocaklarının çoğu sözleşmelerinin gerekliliklerini yerine getirmeyip, böyle bırakıp gitmekteler. Bunlar için ciddi cezalar uygulanması gerekir” dedi.

“BURADA CAN GÜVENLİĞİ YOK”

Kapatılan ocak sahasının tehlikeli bir bölge olduğunu vurgulayan Demir, “Bu bölgenin etrafı derhal tellerle kapatılmalıdır. Çünkü buraya yakın köyler var. Burada insanlar hayvan otlatıyor, tarım yapıyor. Üstü açık bırakılmış çukurlar var. Buraya biri düşerse sonucu ölümcül olabilir. Burayı bariyerle kapatıp, giriş çıkışın yasaklanması gerekiyor. Hemen yanımız ormanlık alan. Yeniden buraya da ağaç ekilmeli. Bu ocak, buranın doğal yapısını bozmaktadır. Burada can güvenliği yok” diye konuştu.

“BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINSIN İSTİYORUZ”

Alana yakın Gedelek Mahallesi’nde yaşayan Yakup Yalçın, “Burası hem kötü gözüken bir yer hem de tehlikeli bir yer. Burası sanayi bölgesine de yakın bir yer. Burası herkes için sıkıntılı bir yer. Bir an önce yetkilerce burasının görülüp, etrafının kapatılmasını istiyoruz. Alzheimer hastaları veya kaybolan çocuklar için burası tehlikeli bir yer. Bir an önce buranın düzenlenmesi ve gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI