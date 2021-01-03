Kapalı olması gereken kahveye polis baskını: 17 kişiye 53 bin TL ceza

Derya EVREN- Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)- BURSA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 16 kişi ve iş yeri sahibine toplam 53 bin 550 TL ceza uygulandı. İş yeri sahibinin bir baskın durumunda önlem için sokağın başında birini görevlendirdiği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mahallesi Eğitim Sokak’taki bir kahvehanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, bir süre kahvehaneyi izlemeye aldı. Ekipler, sokağın başında birinin beklediğini ve bir baskın durumunda kahvehaneye bildirdiğini tespit etti. Daha sonra müşteri gibi kahvehaneye giren ekipler, oyun oynayanları suçüstü yakaladı. 16 kişi ve iş yeri sahibine koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 53 bin 550 TL ceza uygulandı. Kahvehanedekilerin gazetecileri görünce maske ve montlarıyla yüzlerini kapatmaları ise dikkat çekti.
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