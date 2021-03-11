Kapadokya’ya şubat ayında 50 bin 668 turist ziyareti

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini şubat ayında 50 bin 668 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni şubat ayında 50 bin 668 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2020 yılının şubat ayında ise, 106 bin 21 turist ziyaret etmişti.

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