TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, koronavirüs nedeniyle 73 gündür kapalı olan müze, ören yeri ve yeraltı şehirleri, normalleşme süreci kapsamında belirlenen kurallarla ziyarete açıldı. Normalleşme sürecinin ilk gününde Kapadokya’da turist hareketliliği yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kapadokya bölgesinde bulunan müze, ören yeri ve yeraltı şehirleri 19 Mart’ta ziyarete kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme süreci kapsamında 73 gün sonra müze, ören yeri ve yeraltı şehirleri yeniden ziyarete açıldı. Normalleşme sürecinin ilk gününde Kapadokya bölgesinde turist hareketliliği gözlendi. Çevre il ve ilçelerden gelenler, müze ve yeraltı şehirlerine ilgi gösterdi. Turistler, belirlenen kurallar çerçevesinde ateşleri ölçülerek müzelere alındı. Göreme Açık Hava Müzesine yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak alanı gezdi.

‘HERKESİ KAPADOKYA’YA DAVET EDİYORUZ’

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yaklaşık 3 aydır koronavirüs nedeniyle turizmin büyük bir yara aldığını belirterek, “Kapadokya bölgesi de bundan ciddi anlamda etkilendi. 1 Haziran tarihi itibarıyla Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezler turistlerin ziyaretine açıldı. Herkesi Kapadokya’ya davet ediyoruz. ‘Tatil için Kapadokya vakti’ diyoruz” dedi.

Uçhisar beldesinde turistik tesis işletmesi bulunan Azmi Cantekin, sektör olarak durgun bir yıl geçirdiklerini belirterek, “2019 yılı sonlarına doğru yapılan değerlendirmelerde 2020 turizm sezonuna son 30 yılın en hareketli dönemi olarak gözlemliyorduk. Bunu tüm turizm camiası bu şekilde değerlendiriyordu. Salgın herkesin işini, gücünü ters götürdü. İnşallah Temmuz sonrasında bir talep bekliyoruz. Yurt içinde turizm adına bir hareketlilik başladı” diye konuştu.