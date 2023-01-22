Kapadokya’da, Furkan kalede ölü bulundu

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, tarihi Uçhisar Kalesi’nde, Furkan Kavak (20) ölü bulundu. Kavak’ın kaleden düştüğü değerlendirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Kapadokya’da Nevşehir’e bağlı Uçhisar beldesindeki tarihi Uçhisar Kalesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Uçhisar Kalesi’ne gelen görevliler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Furkan Kavak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan Kavak’ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Beldede yaşayan Furkan Kavak’ın kaleden düştüğü üzerinde durulurken, polis olayla ilgili inlemelerini sürdürüyor. (DHA)

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