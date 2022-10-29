Kapadokya’da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile havalandı

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Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde sıcak hava balonları, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle havalandı.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu turu yapan işletmeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asarak havalandı. Turistler, güneşin doğuşu ile başlayan sıcak hava balonu turunda yaklaşık 1 saat peribacalarının arasında süzülerek, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuna ortak oldu. Türk bayrağı ve Atatürk posterli sıcak hava balonları, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)

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