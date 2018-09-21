Kapadokya, Japonya’da tanıtılıyor

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen ‘JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı’nda açılan stantta, Kapadokya’nın tanıtımı yapılıyor.

Japonya’daki fuara, Kapadokya’yı temsilen Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil katıldı. Başkan Cingil, Japonların, Türkiye’ye özellikle de Kapadokya’ya büyük hayranlığı olduğunu söyledi. Cingil, “Hem ülkemizi hem de bölgemizi temsil etmek için burada bulunuyoruz. Bölgemizi anlatan Japonca tanıtım ürünleri getirdik. Yine belediyemiz tarafından yapılan Japonca seslendirmeli tanıtım filmini de buraya gelen ziyaretçilere izletiyoruz. Standımıza yoğun ilgi var. Bu ilginin önümüzdeki yıllarda ülkemize ve bölgemize daha da çok ciddi olumlu dönüşleri olacak. Japon pazarının Kapadokya‘daki çıtası bu adımlarla daha da yükselecek. Emek verenlere ve destek olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkent Tokyo’da, 20 Eylül’de başlayan ‘JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı’, 23 Eylül’de sona erecek.