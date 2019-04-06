“Kaos ve Algı Operasyonu Yapılıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde bitiren CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun AK Parti’nin seçim sonuçlarına itirazda bulunması sebebiyle mazbatasını henüz alamaması konusunda vatandaş ne düşünüyor?

İşte birkaç örnek:

Emekli olan Ali Başözdemir, kaos ve algı operasyonu yapıldığını belirterek, “Oturdukları koltukları bırakmamak için mücadele ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar adaletin kazanacağına inanıyorum. Bu secimi Ekrem İmamoğlu hakkıyla aldı” ifadelerini kullandı.

Özel sektörde çalışan Raziye Hasoğlu ise oyların bazı bölgelerde tekrar sayılmasının doğru bir karar olduğunu şu sözlerle savundu:

“Çok büyük bir oyun oynadığını düşünüyorum. Eski İstanbul’u da biliyoruz yeni İstanbul’u da. AKP’nin yaşadığım semti ne kadar ileriye götürdüğünü gördüm. En çok kızdığım nokta ise HDP ile CHP bir oldular. Bu oyun inşallah düzeltilir.”

Emekli öğretmen Melahat Koç, hayatı boyunca böyle bir secime daha önce şahit olmadığını ifade etti. Koç, “Her yeri kazanmak için AKP elinden geleni yaptı ama çok şükür başarılı olamadılar. Yeter kazandıkları artık. Biraz da gençlerin önünü açsınlar” diye konuştu.

Ev hanımı olan Fatma Karaduman tüm partilerin birbirlerine saygı duymaları gerektiğini ifade ederek, “Kazanmak da bir erdemdir, kaybetmek de. Partiler kendilerine neden kazandım ya da neden kaybettim diye sormalıdır. İBB başkanlığının kime verileceğini sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer hak ederek kazandıysa İmamoğlu mazbatasını almalı” dedi.

İşletmeci Cengiz Sarıkanat, kimin kazandığının önemli olduğundan çok sistemin düzgün çalışması gerektiğini belirtti. Herkesin mutlu olmasını istediği ifade eden Sarıkanat, iyi niyetli olunursa kavga gürültü olmayacağını söyledi.

Ev hanımı Emine Topalca, seçimin hak ve hukukla kazanılmışsa tebrik ettiğini ancak bir usulsüzlük varsa ortaya çıkmasını ve herkesin hak ettiğini almasını istediğini söyledi. Kendisi için önemli olanın vatan, millet ve bayrak olduğunu vurgulayan Topalca, Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkesin birlik içinde yaşaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mali Müşavir Adin Açıkgöz, basından takip ettiğine ve YSK Başkanı’nın açıklamasına göre Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının ortada olduğunu söyledi. Karşı tarafın demokratik bir hak olarak itirazda bulunduğunu söyleyen Açıkgöz, seçim sonucu kesinleştikten sonra kazananın mazbatasını alıp vatana hizmet edeceğini ifade etti. Adin Açıkgöz, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve şu anda sürecin hukuka uygun bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Ev hanımı olan Gülnaz Küpeli, ortada haksızlık olduğunu düşündüğü söyledi. Daha önce seçim sonucu açıklanır açıklanmaz işlemlerin hızlıca tamamladığına dikkat çeken Küpeli, şu an ise sürecin bilerek uzatıldığını ifade etti.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Margaret Pisacano, panik atak geçireceğini genellikle önceden hissediyor. Kafasındaki düşünceler kontroldan çıkarken solunumu ve kalp atışları hızlanıyor.

Pisacano, bu durumu, “bedeniniz duygu tsunamisi altında kalıyor ve bunu kontrol edemiyorsunuz. Tüm duygu ve düşünceleriniz üzerindeki kontrolu neredeyse tamamen kaybediyorsunuz,” şeklinde açıklıyor.

Florida’da üniversiteye giren Arizonalı öğrenci, kendisine ilk kez orta okuldayken genel anksiyete bozukluğu teşhisi konduğunu söylüyor. Pisacano, stres içinde yaşayan milyonlarca Z Kuşağı gencinden biri. 1995-2015 yılları arasında dünyaya gelen Z Kuşağı gençleri, şu anda 4-24 yaş grubunda.