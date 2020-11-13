Kanuni sondaj gemisi Karadeniz’e uğurlandı

Ali AKSOYER – Elif YAVUZ – Özgür EREN – Ali Kerem BENGİ- Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA- TÜRKİYE’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Karadeniz’e uğurlandı. Uğurlama törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Söz verdiğimiz gibi gazı 2023’te milletimizin kullanımına sunmak için üretime ilişkin bütün plan ve çalışmalarımızı hazırladık” dedi.

2020 YILINDA DÜNYADA DENİZLERDE YAPILAN EN BÜYÜK KEŞİF

Mersin Taşucu Limanı’ndan İstanbul’a gelen Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’deki doğalgaz ve petrol aramaları için bugün İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan uğurlandı. Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Törende konuşan Dönmez, “İlk keşiften sonra omuzlarımızdaki yük daha da arttı. İnandık, azmettik ve gecemizi gündüzümüze katarak başardık. Yaklaşık 1 ay sonra 85 milyar metreküplük ilave rezervle toplamda 405 milyar metreküpe ulaşarak Tuna-1 kuyusundaki ilk sondajımızı tamamladık. Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarı 16,8 milyar metreküp. Tuna-1 kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek bir sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz. Tuna-1 kuyusu tamamını milli imkanlarla yaptığımız ilk derin deniz keşfimizdi. 2020 yılında dünyada denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçti. Şimdi sıra bu gazı milletimizle buluşturmaya geldi. Söz verdiğimiz gibi gazı 2023’te milletimizin kullanımına sunmak için üretime ilişkin bütün plan ve çalışmalarımızı hazırladık. En kısa zamanda ‘Bismillah’ deyip başlayacağız. Fatih, Tuna-1’in ardından 31 Ekim itibariyle Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Kuyuda şu an itibariyle 2600 metreye kadar indik” dedi.

“BİR MÜJDELİ HABER DE KANUNİ’DEN GELECEK”

Sondaj gemisinin, 6 Kasım 1494 yılında doğan Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ayda yolcu edildiğini vurgulayan Dönmez, “Kanuni’yi de tıpkı Fatih’i uğurladığımız gibi büyük bir umut ve heyecanla yolcu ediyoruz. Fatih’i fethin 567. yıl dönümünde 29 Mayıs’ta yolcu etmiştik. Kanuni Sondaj Gemimizi de, tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği, ‘Büyük Türk’, ‘Muhteşem Türk’ olarak andığı cihan padişahının doğduğu ayda, Kasım ayında uğurluyoruz. İnşallah milletimizi mesrur edecek bir müjdeli haber de Kanuni’den gelecek. Buna bütün kalbimle inanıyorum” dedi.

İLK SONDAJ 2021 YILINDA

Kanuni’nin Zonguldak Filyos Limanı’na uğurlandığını söyleyen Dönmez, ilk çalışmaların 2021 yılının ilk aylarında başlayacağını belirtti. Bakan Dönmez, “Mart ayının ortalarında gemimiz Taşucu Limanına ulaştı. Bakım, güncelleme ve reaktivasyon işlemlerinin ardından 13 Ekim’de Taşucu’ndan ayrıldı. 19 Ekim’de Haydarpaşa Limanı’na ulaştı. İstanbul Boğazı’nın köprülerinden geçmesi için burada kuleleri söküldü. Bugün Kanuni’yi Zonguldak Filyos Limanı’na yolcu edeceğiz. Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından operasyona hazır hale gelecek. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021’in ilk aylarında başlayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Karadeniz’de değil, Akdeniz’de de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kimse Akdeniz’de durduğumuzu, duraksadığımızı sanmasın. Yavuz, Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı. Bölgede yaptığımız çalışmalardan ümit verici sonuçlar aldık. İnşallah bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak. Yavuz’un şu anda, Taşucu Limanı’nda Akdeniz’deki bir sonraki sondajı için kuyu öncesi bakım çalışmaları devam ediyor. Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerimiz de Akdeniz’in dört bir yanında faaliyetlerine devam ediyor. Oruç Reis, Antalya Kaş açıklarında Demre-1 lokasyonunda 6822 km’lik iki boyutlu veri topladı. Barbaros da Kıbrıs açıklarında Batı Güzelyurt-1 lokasyonunda üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 195.525 km2’lik alan detaylı bir şekilde tarandı”

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