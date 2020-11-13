Kanuni Sondaj gemisi bugün Karadeniz’e uğurlanacak (1)

Murat SOLAK – Özgür EREN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) KANUNİ Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni bugün Karadeniz’e uğurlanacak.

Türkiye’nin 3. sondaj gemisi olan “Kanuni” geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi. Kıyı Emniyeti’ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Haydarpaşa Limanı’nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz’e uğurlama törenine katılacak.

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