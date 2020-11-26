Kanserle dans buluşması

Her yıl yaklaşık 2 milyondan fazla insanın hayatını derinden etkileyen ve yaklaşık 1.7 milyon insanınsa hayatını kaybetmesine neden olan akciğer kanserine dikkat çekmek için Ankara’da bir etkinlik gerçekleştirilecek. ‘Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında gerçekleşecek etkinlikte erken tanıya dikkat çekilecek.

Özgür ALTIN/ANKARA

Akciğer kanseri her yıl 2 milyondan fazla insanı tehdit ediyor. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en fazla ölüme neden olan bu hastalık, yaklaşık 1.7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Farkındalık yaratmak ve erken tanı ile kanserle savaşı kazanmak için Ankara’da bir etkinlik gerçekleştirilecek. “Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında düzenlenen “Kanserle Dans Basın Buluşması”nda Prof. Dr. Umut Demirci sözcülüğünde gerçekleşecek etkinlikte kansere karşı yeni geliştirilen tedaviler de ele alınacak.

HER YIL 1.7 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR

Dünyada her yıl 1.7 milyon insan bu hastalık nedeni ile hayatını kaybediyor. Akciğer kanserine karşı farkındalık yaratmak için Ankara’da Prof. Dr. Umut Demirci sözcülüğünde “Kanserle Dans Basın Buluşmaları, Akciğer kanserinde erken tanı ve yeni geliştirilen tedaviler” konulu bir etkinlik gerçekleştirilecek. Pandemi nedeni ile sıkı tedbirler ışığında yapılacak etkinlikte kansere neden olan unsurlar ve erken teşhis ayrıca yeni tedaviler katılımcılara aktarılacak.

Akciğer kanserinin ortaya çıkmasında en önemli riskin sigara olduğu sık sık hatırlatılıyor. Sigara içenler için, akciğer kanseri riski, yaşam boyu sigara içmeyenlere göre ortalama on kat daha yüksek. Akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi gibi yan etkisi yüksek tedavilerin yanı sıra, kanserli hücrelerle hastanın kendi bağışıklık sisteminin savaşmasını sağlayan immünoterapi gibi yeni geliştirilen tedaviler kullanılmaya başlandı. Yeni geliştirilen tedavilerle yan etkiler önemli ölçüde azaltılırken, hastaların tedavi sürecindeki yaşam kalitelerinde ciddi artış sağlanabiliyor. Ankara Divan Otel’de 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek etkinlikte kanserle ilgili güncel verilerin yanı sıra, en son geliştirilen tedavilerden de bahsedilecek.