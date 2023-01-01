Kanseri yenme sürecini kitapta anlatacak

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Yalın Onat ERGÖR – Mehmet CANBULAT/İSTANBUL,(DHA) – KÖK hücre nakliyle kanseri yenen 27 yaşındaki öğretim üyesi Esra Sarıbıyık, yaşadığı zorlukları bir kitapta anlatacak. Kök hücre bağışçısıyla tanıştığında kitabı yayınlayacağını söyleyen Sarıbıyık, gelirini de LÖSEV’e bağışlayacağını duyurdu.

Özel bir üniversitenin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapan Esra Sarıbıyık(27), 2021 yılında eşiyle tatildeyken omuriliğinde bir ağrı hissetti. Bunun üzerine hastaneye giden Sarıbıyık’a, ağrının ödem kaynaklı olduğu düşünülerek tedavi uygulandı. Ağrılarının arttığı bir gece ise hastaneye kaldırıldı. 22 Ekim 2021 tarihinde kendisine lösemi teşhisi konulup, kemoterapiye başlandı. Kök hücre nakli için donör arayışları sürerken, saçlarını kaybetti. 4 ay bekledikten sonra kök hücre nakli gerçekleştirilen Sarıbıyık, kanseri yenerek sağlığına kavuştu. Endonezyalı bir kadından saçının birebir aynısını alıp, mikro kaynak yaptıran Sarıbıyık, yaşadığı zorlukları anlatacağı kitap hazırlıkları yapıyor. Kök hücre bağışçısıyla tanıştığında kitabı yayınlayacağını söyleyen Sarıbıyık, gelirini de LÖSEV’e bağışlayacağını bildirdi.

“ÖNCE ÖDEM OLDUĞUNU SANDILAR”

Esra Sarıbıyık, “Çok yoğun tempoda çalıştığım için, hastalığın oluşturduğu yoğunluğu, yaşamımdan kaynaklı zannetmiştim. Bir gece uyurken omuriliğimde şiddetli bir kemik ağrısı hissettim ve kendimi hastanede buldum. Fethiye’de bir yer kiralamıştık, havuzdan çıkınca belimde bir ödem olduğunu düşündüm. Hastaneye gittik, ödem olduğunu söylediler. Bununla ilgili de kortizon tedavisi gördüm. Ağrılarım devam etti. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne gittim, orada kemik iliği otopsisi yapıldı ve kan kanseri yani lösemi teşhisi konuldu. Tedaviye başlandı. İlik nakli yapılması gerekiyordu. Kardeşlerim benim için gönüllü oldu ama onların kök hücreleri benimle tam uymadı. Akraba dışı bir vericiden ilik nakli oldum. Yurtiçinde, 31 yaşındaki bir erkek tarafından bana nakil yapıldı. Sadece bunu biliyorum. Benimle yüzde 90 uyumlu çıktı” dedi.

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“İNSANLARIN HEP ÇİFT YARATILDIKLARINI SÖYLERLER BU CÜMLEYİ İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM”

Esra Sarıbıyık, “Hepimiz birer kanser adayıyız. Ben sağlıklı ve programlı yaşıyordum. Bu hastalığın bana gelmesini kabullenemedim. Her şeyime dikkat ediyordum. Bunu bir sınav olarak kabul ettim. Bir ay hastanede kemoterapi gördüm ve hastanede yattım, kök hücre aranmaya da başlandı. Psikolojimi zinde tutmaya çalıştım. En büyük destekçilerim, ailem, eşim ve arkadaşlarımdı. Kanser bir ekip işi, sadece hasta ve doktorla oluşan bir süreç değil. İnsanların hep çift yaratıldıklarını söylerler. Bu süreçte bu cümleyi iliklerime kadar hissedip, anladım. Bir insanın iliğini aldım, saçlarımı kemoterapide kaybettim. Endonezyalı bir kadından birebir saçlarımın aynısını buldum ve mikro kaynak yaptırdım. Hemşirem Fadime, beni bu süreçte çok eğlendirdi. Kırmızı burnuyla gelip tedavi esnasında beni neşelendirdi” diye konuşu.

“DEĞİŞTİM BEN İLİKLERİME KADAR”

Esra Sarıbıyık, “Korkularım oluyordu. Sürekli internetten iyi bir hikaye aradım fakat bazen internette iyi hikayelerle karşılaşamıyoruz. Bu yüzden iyi bir hikayem olduğunu düşündüğüm için kitap yazmaya başladım. Kitabın ismi ‘Değiştim Ben İliklerime Kadar’. Amacım kitabın insanlara umut olması. Kitabın gelirleri Lösemili Çocuklar Vakfı’na(LÖSEV) gidecek. Kitabın bu yüzden çok satmasını istiyorum ama en önemlisi umut olması” şeklinde konuştu.