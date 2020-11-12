Kanseri yenen oyuncu Deniz Uğur’dan duygusal paylaşım

İdris TİFTiKCİ / İSTANBUL DHA

Dokuz yıl önce yakalandığı meme kanseri hastalığını gördüğü tedavinin ardından yenerek sağlığına kavuşan oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

“HAYAT DAHA ANLAMLI VE GÜZEL OLUYOR”

Üç çocuk annesi 49 yaşındaki oyuncu Deniz Uğur, 9 yıl önce meme kanseri hastalığına yakalandığını öğrenerek tedavi oldu. Uğur tedavinin ardından kanser hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesaplarından iki çocuğuyla çekildiği fotoğrafı paylaşan Deniz Uğur, yaşanan tüm zorlukların gelip geçici olduğunun altını çizdi. Duygusal paylaşımında Deniz Uğur “Dünya hayatında herhangi bir rahatsızlığın içinden geçenleriniz varsa bilin ki, kaybettiğinizi sandığınız her şeyi geri kazanıyorsunuz ve sonra hayat daha anlamlı, daha güzel oluyor” dedi.

“BAŞKALARINI ÇOK ZORLAYAN DURUMLARDAN ETKİLENMİYORSUNUZ”

Deniz Uğur, “Başkalarını çok zorlayan durumlardan etkilenmiyorsunuz. Çünkü her şeyin geçeceğini, o sırada ne oluyorsa sizin gelişmeniz ve hayatın daha iyiye, daha güzele evrilmesi için olduğunu biliyorsunuz. Hayat durmadan dönüşüyor. Egonun algıladığı haz dış koşullara bağlı ve geçici, ruhun algıladığı mutluluk öze dayalı ve kalıcı. Evrenin yaratılış sebebi, varlığın yokluğa tercih edilme nedeni sevgidir ve olan güzeldir.” ifadelerine yer verdi.

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