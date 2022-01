Kanseri yenen Ecrin yeni yaşında hasta çocuklara umut aşıladı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- UŞAK’tan İzmir’e gelerek 1,5 yıl süren tedavinin ardından yakalandığı kanseri yenip yeni bir hayata başlayan Ecrin Aydoğ, ailem dediği İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği üyeleriyle 11’inci yaşını kutladı. Ecrin, hiçbir kanser hastası çocuğun umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi ve yeni yaşında ‘önce sağlık’ diledi.

Pelin ve İbrahim Aydoğ çiftinin ilk kızı Ecrin Aydoğ’a 1,5 yıl önce kemik iliği kanseri teşhisi konulmasının ardından annesi, babası ve 6 yaşındaki kardeşi Ali Eymen ile Uşak’tan İzmir’e gelerek zorlu bir tedavi sürecine başladı. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından kanseri yenen, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği’nin evlerinde kalan ve 4’üncü sınıfta evde eğitime devam eden Ecrin, ailesiyle birlikte taşınacağı Balçova’daki yeni evlerinde yepyeni bir hayata başlamaya hazırlanıyor. 11’inci yaşını derneğin hazırladığı coşkulu bir partiyle kutlayan Ecrin, pastasını üflerken yeni yaşında önce sağlık diledi. Ecrin, “Yeni yaşım bana inşallah sağlık ve mutluluk getirir. Gelen herkese teşekkür ederim. Benim yanımda oldular ve hiç yalnız bırakmadılar” dedi. Tedavi sürecinde günlüğüne yazdıkları ‘Bir Ecrin Hikayesi’ adlı kitapta yayınlanan Ecrin, şunları söyledi:

“İzmir Hasta Çocuk Evleri’ne kısa bir süre sonra veda edeceğim. Artık yeni bir düzenimiz olacak. Kendime ait bir odam olacak. Hastalığımın başından beri günlük yazmıştım. Bunları hep tuttum. Dernek Başkanı Sevil Teyze, ‘Bunu bir kitaba çevirelim’ dedi. Ben de kabul ettim.

Kitabımda arkadaşlarıma umutlarını kaybetmemelerini yazdım.”

‘İZMİR’DE GÜZEL BİR AİLEMİZ OLDU’

Anne Pelin Aydoğ da oldukça zor bir süreci atlattıklarını söyleyerek artık kendi evlerine geçeceklerini belirtti. Derneğin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini anlatan Aydoğ, “İdame tedavisine devam ettiğimiz için hayatımızı İzmir’de sürdüreceğiz. Kemoterapi ve ameliyatı atlattık. Ecrin’in vücudunda tümör bulgusu kalmadı. Doğru bir tedaviyle güzel sonuç elde ettik. Ama damar yolundan ve ağızdan ilaç kullanmaya devam ediyoruz. Fizik tedavi alıyor. Hastaneye gidip geliyoruz” diye konuştu.

Ecrin’in bu süreçte kendini hiç bırakmadığını ve pes etmediğini kaydeden anne Pelin Aydoğ, kızıyla gurur duyduğunu belirterek. “Ecrin kitap yazarak kendini hem bizlere hem hasta arkadaşlarına kanıtladı. Kitabın geliri evimizi kurarken de bize destek oldu. İzmir’de çok güzel bir aile edindik. Kan, ilaç, kalacak yer, eşya her anlamda bize dernek destek oldu. Ailemize çok teşekkür ediyoruz. Bizim İzmir’de onlardan başka hiç kimsemiz yok. Çok mutluyum. Hep üzüntüden ağlıyorduk. Tedavinin gidişatını bilemiyorduk kesinlikle. Hiç iyi şeyler duymuyorduk. İyi günde de kötü günde de bizi bırakmayıp, yanımızda oldukları için hepsine teşekkür ediyorum. Kızım onların sayesinde sağlıkla 11’inci yaşına girdi” dedi.

‘SAÇLARI UZADI, EN ÇOK SEVİNDİĞİ ŞEY BU’

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan da 1,5 yıl önce tanıştıkları Ecrin’in zor zamanlardan geçtiğini ifade etti. Onun mücadelesi ve hayatta kalma arzusunun kendilerini de gururlandırdığını anlatan Ozan, “Ecrin geldiğinde, saçları beline kadardı. İlk karşılaştığımızda yanında annesi ve anneannesi vardı. Çok ağlıyorlardı. Onlara metanetli olmalarını söyledim. ‘Çok aile geldi geçti. Siz eminim hastalığı yeneceksiniz moral çok önemli’ dedim. Büyük bir aile olduk” dedi.

Ecrin’in geçirdiği ameliyatta ona kan da veren Sevil Ozan, yeni yaşında da kızlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle kapanmaların olduğu günlerde Ecrin ameliyat oldu kan bulunamadı. Gidip, kan verdim. Her zaman yanlarındaydık. Onu, zafer kazandı sayıyoruz. Çünkü hedefi şuydu; kitabımı bitireceğim ve kanseri yeneceğim. Kitabını bitireli 4 ay oldu. Kanseri de yendi. Tedavileri 5 yıl sürecek. Bizim evlerimizde kalma süreleri en fazla 1,5 yıl olabiliyor. Kendi evlerini kurdular. Eşyalarını temin ettik. Çok mutluyuz çünkü kanseri yenmesi ve yeni yaşını kutlamak bizim için gurur verici. Bugün onun doğum günü. Artık büyüyor, genç kız oluyor, saçları da uzadı. En çok sevindiği şey bu. Her zaman ona destek olacağız. Ona sağlık ve mutluluk diliyorum”

FOTOĞRAFLI

- Reklam -