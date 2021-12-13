Kansere yenilen Yeşim öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan dairede patlama meydana geldi, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Manisa'nın Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi...