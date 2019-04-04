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4 Nisan 2019
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“Kanserden korunmak için hayvansal yağlardan uzak durun”
“Kanserden korunmak için hayvansal yağlardan uzak durun”
Sağlık Haberleri

“Kanserden korunmak için hayvansal yağlardan uzak durun”

Editör Editör

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PROF. Dr. Orhan Türken, beslenme tarzının kanseri önlemede yardımcı rol oynadığını belirterek, “Hayvansal yağlardan ve şekerden kısıtlı ama sebze ve meyveden zengin beslenmeyi tavsiye ediyoruz” dedi.

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nin ev sahipliğini yaptığı ‘Kanser ile Savaş Söyleşisi’ Prof. Dr. Can Solakoğlu Eğitim ve Konferans Salonu’nda gerçekleşti.  Kanser İle Savaş Haftası Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinlik, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Orhan Türken, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Manuk Manukyan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Erdin İlter, Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy ve Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden  sanatçı Bahar Öztan’ın katılımı ile gerçekleşti.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN TAVSİYELER

Beslenme tarzının kanseri önlemede yardımcı rol aldığını söyleyen Prof. Dr. Türken, “Hayvansal yağlardan ve şekerden kısıtlı ama sebze ve meyveden zengin beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Öncelikle beslenme tarzı çok önemli sağlıklı beslenmeliyiz. Egzersiz artık günümüzde sadece kalp ve damar sistemi hastalıklar için değil, özellikle kanserden korunmada ve bu hastalığı geçirmiş kişilerde hastalığın tekrarının azaltılması ve önlenmesinde çok etkili bir faktör. Herkese yapabildiği ölçüde egzersiz öneriyoruz. Psikolojik durumlarda çok önemli, olumlu düşünmek bize bu konuda yardımcı oluyor. Sigara ve aşırı alkol tüketimi azaltılmalı ve düzenli uyku zararlı güneş ışınlarından korunulmalı” tavsiyelerinde bulundu.

KANSERE BAĞLI ÖLÜMLER 2’NCİ SIRADA

Kanser haftası dolayısıyla hastalara ve yakınlarına kanser hakkında öğretici bilgiler vermek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Orhan Türken, “Kanser ülkemizde ve dünyada büyük bir sağlık sorunu. Kalp ve damar sistemi hastalıklarından sonra kansere bağlı ölümler 2’nci sırada geliyor. Dolayısıyla kanserli hasta sayısı dünya genelinde artıyor bunun nedenleri üzerine eğilmek lazım” dedi.

“ALTERNATİF ÜRÜNLER DOKTOR KONTROLUNDE ALINMALI”

Piyasada bitkisel alternatif diye adlandırılan pek çok ürün olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Orhan Türken, “Bu ürünlerin bir kısmına aslında alternatif değil tamamlayıcı demek daha doğru olur. Bilimsel tıbbın yerine kullanılacak ajanlar değil ama tamamlayıcı olarak kullanılmalı. Özellikle kanserli hastalarda zarar vermeden ve diğer tedavilerle etkileşim yapmadan kullanılması gerekiyor. Bu ürünleri muhakkak takip eden doktorun kontrolünde kullanmak lazım. Keşke mümkün olsa da köydeki şartlarda yaşayabilsek, çevre kirliliği, trafik, gürültü ve birçok şeyden kurtulmuş olurduk. Öyle ortamlarda organik dediğimiz tarzda beslenen kişilerde sadece kanser değil aslında birçok hastalıklar çok daha az oranda görülüyor” diye konuştu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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