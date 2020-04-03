Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor olsa da birçok başka hastalık bireysel olarak insanların hayatını etkilemeye devam ediyor.

1-7 Nisan Dünya Kanser Haftası olarak kabul edilirken Tıbbi Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, dünya genelinde 2008 yılında kanser tanısı konulan hasta sayısının 12 milyon iken 2018 yılında bu sayının 18 milyon kişiye ulaştığını belirtti. Dr. Hakan Karagöl, kanserdeki artışın nüfus artış hızından fazla olduğuna dikkat çekti.

Amerika’da yayınlanan bir dergide 1900 yılında kansere yakalanmış hasta sayısı ve 60 yaş üstü nüfusun oranı ile 2000 yılındaki oranlar karşılaştırıldığında yaşlı nüfus artışının 2000 yılında 1900 yılına göre 3 kat olduğu ve kanser görülme sıklığının 12 kat arttığı belirlendi. Toplumdaki yaşlı sayısındaki artış ile kanserde görülen artışın ilişkili olmadığını dile getiren, Emsey Hospital İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanserin artmasındaki temel faktörleri sıraladı.