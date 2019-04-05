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5 Nisan 2019
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Bayık,
Bayık, "Kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşmeler sağlanabilir" dedi.
Sağlık Haberleri

“Kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşmeler sağlanabilir”

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İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Başkanı ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Bayık, 1 – 7 Nisan kanser haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Bayık, “Kanserde erken tanı ve uygun tedavi ile iyileşmeler sağlanabilir” dedi.

Kanserin kalıtsal olduğuna dair yanlış bilgilerin olduğuna dikkat çeken Bayık, “Kalıtsal hastalık bizden sonraki nesile de geçebilen hastalık demektir. Ailede birisinin kanser olması diğerlerinin de mutlaka aynı kanserden olacağını göstermez. Ancak bazı ailelerde kansere, normal toplumda görülenden daha fazla oranda rastlanmaktadır. Bu, kansere yatkınlık sağlayan bazı genlerin kalıtsal olarak iletilmesiyle ilgili olabilir. Bazı kanser türleri için bu olasılık daha fazladır. Örneğin ailesinde meme kanseri olan bir kadında meme kanseri görülme olasılığı normalden daha çoktur” açıklamasında bulundu.

Kanserden korunmak için kanser yapma potansiyeli olan etkenlerden uzak durmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Bayık,  “İnsanların ve özellikle gençlerin, içinde pek çok kanserojen barındırdığı bilinen sigarayı içmemesi, içenlerin bırakması çok önemlidir. Bunun ötesinde insanların sağlık sorunlarında vakit geçirmeden doktora başvurmaları, düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları gerekir” dedi.

“ÇEVRESEL FAKTÖRLER KANSER OLUŞMASINA NEDEN OLABİLİR”

Radyasyon, sigara, kirli hava, çeşitli tarım ve böcek ilaçları gibi çevresel faktörlerin genlerde mutasyon dediğimiz değişikliklerle kansere neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bayık, “Zararlı çevresel faktörlerden uzak yaşamak, kansere neden olduğu ispatlanmış bazı virüslere karşı aşı olmak gerekmektedir” diye konuştu.

Sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasının erken tanı için de önemli olduğuna dikkat çeken Bayık, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önce yaşanmamış nedeni belli olmayan ağrılar, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, dışkılama tabiatındaki ve dışkı şeklinde değişiklikler, dışkıda, idrarda kan görülmesi, yeni gelişen nefes darlıkları, öksürük, balgamda kan görülmesi, memede, lenf bezlerinde şişmeler ve kitle olması, karında kitle, sıvı toplanması, kansızlık olması kanser belirtisi olabilir. Ancak bu belirtilerin bir kısmı kanserle ilgisi olmayan hastalıklarda da görülebileceğinden kişinin böyle belirtiler yaşadığı anda doktora başvurması önemlidir.”

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