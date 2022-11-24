Kanser tedavisi gören öğretmene sürpriz kutlama

- Reklam -

Vedat BAYRAKTAR – Rojda ALTINTAŞ / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kanser tedavisi gören öğretmen Hüseyin Akman’a Öğretmenler Günü’nde öğrencileri ve mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı.

Esenler’de bulunan Hasip Dinçsoy İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Hüseyin Akman, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 2 haftadır kanser tedavisi görüyor. Akman’ı Öğretmenler Günü’nde öğrencileri, veliler ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Hastane önüne gelen öğrenciler ve öğretmenler, ellerinde ‘Seni çok seviyoruz’ yazılı dövizlerle Akman’a moral vermeye çalıştı. Hastane önünden öğrencilerini ve meslektaşlarını gören Akman, duygu dolu anlar yaşadı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

- Reklam -