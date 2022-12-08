Kanser tedavisi gören doktor Pelin, hayatını kaybetti

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu (37), 4 yıldır mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu, dün rahatsızlandı. 4 yıldır kolon kanseri tedavisi gören 1 çocuk annesi Avcı, bir özel hastaneye kaldırıldı. Dr. Avcu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle sağlık camiasını yasa boğan Dr. Pelin Avcu’nun cenazesi Yeniköy Mezarlığı’nda yakınları ve sağlık çalışanları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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