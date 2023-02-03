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İSTANBUL, (DHA) – 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, “Kanser her evrede tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yalnız erken evrenin tedavisi daha kolaydır. Tedavi, kanser cinsi, organ türü, yerine ve evresine göre değişir. Erken evrede tedavi önemlidir yalnız bazı kanser türlerinde ileri evrede de tedavi mümkündür. Kanser tedavisinde bitkisel ürün kullanımının yeri yoktur. Fitoterapi ile hiçbir kanser türü tedavi edilemedi. Kanser tedavisinde bunca yıldır yeni tedaviler geliştiriliyor, kanserin ot ile bir tedavi süreci yoktur” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi’nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Kanser tedavisinin çok yönlü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yücel, her kanser türü ve organın hücre yapısına göre değiştiğini dile getirdi.

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Kanserin tedavisine ve yöntemlerine ilişkin de bilgi veren Dr. Yücel “Kanserde hücreler ölmüyorlar, kontrolsüz şekilde çoğalıyorlar. Tedavi yöntemleri çok çeşitli cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon terapi, biyolojik ajanlar, akıllı ilaçlar gibi çok seçenek var. Bazen kombine olarak kullanılır bazen de biri odaklı ilerlenebilir” diye konuştu.

“KANSER ÇOK ÇEŞİTLİ BELİRTİLER GÖSTEREBİLİR”

Kanserin oluşmasında genetik, hormonal, viral ve çevre faktörlerinin yanı sıra bakterilerin de rolü olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, “Kadınlarda meme erkeklerdeyse prostat kanseri daha sık görülür. Kanser her evrede tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yalnız erken evrenin tedavisi daha kolaydır. Tedavi; kanser cinsi, organ türü, yerine ve evresine göre değişir. Erken evrede tedavi önemlidir yalnız bazı kanser türlerinde ileri evrede tedavi mümkündür. Kanser çok çeşitli belirtiler gösterebilir. Hangi organa ait bir kanser olduğuna bağlıdır. Örneğin her 8 kadından 1’inin meme kanserine yakalanma riski var. Meme dışarda bir organ olduğu için kadınlarımızın yakalama şansı daha büyük. Tarama yöntemleri de mevcut. Ailede kolon kanseri varsa kolonoskopi ile tarama yapılabilir. 50 yaşını geçmiş herkes aslında kolonoskopi yaptırabilir” ifadelerini kullandı.

“SADECE BİTKİLERLE TEDAVİ OLMAZ”

Kanser hastasının her zaman hayatın içinde olmasını öneren Prof. Dr. Yücel, “Hasta, çevresiyle ilişkisini sınırlandırmamalıdır. Yalnız hasta kemoterapi alıyorsa bağışıklık sistemi zedeleniyor, bu da kişinin bağışıklığının düşmesine neden oluyor. Bu durumda fazla insanla temas sonrası enfeksiyon kapabilir bu nedenle bir kısıtlama söz konusudur. Yoksa kişi kanserinden dolayı çevresinden hayattan soyutlanmamalı, tam tersi hayatın içinde olmalıdır. Beslenme şekli olarak eti makul seviyede, yağı az miktarda tükettiğimizde ve yeşilliğe ağırlık verdiğimizde çeşitli kanserden korunabilirsiniz. Beslenme alışkanlıkları kanserin korunmasında önemli. Kanserin yüzde 40’ı alınacak önlemlerle önlenebilir. Kanser tedavisinde bitkisel ürün kullanımının yeri yoktur. Fitoterapi ile hiçbir kanser türü tedavi edilemedi. Kanser tedavisinde bunca yıldır yeni tedaviler geliştiriliyor, kanserin ot ile bir tedavi süreci yoktur” dedi.