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22 Nisan 2019
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bir araya gelen ortaokul öğrencileri, kanser hastası yaşıtları için hissettiklerini tuvale döktü.
Sağlık Haberleri

Kanser hastası akranlarına umut oldu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bir araya gelen ortaokul öğrencileri, kanser hastası yaşıtları için hissettiklerini tuvale döktü. Öğrencilerin resimlerden oluşan ‘Umut Sergisi’ Memorial Şişli Hastanesi Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başladı.

Resimlerin satışından elde edilen gelir ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) bağışlanacak.

Ortaokul öğrencileri tarafından, KAÇUV yararına hazırlanan ‘Umut’ isimli resim sergisi Memorial Şişli Hastanesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiren öğrenciler, hissettiklerini, olmak istediklerini ya da nerede olmayı umut ettiklerini 40 resimle anlattı. Resimleri yapan öğrencilere sertifika verildi. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin yaptığı resimlerin satışından elde edilen gelirin KAÇUV’a bağışlanacağı açıklandı. Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in torunu Buse Sönmez de KAÇUV’un gönüllü en küçük destekçilerinden biri oldu. Beğendiği resim kendisi için satın alındıktan sonra Buse, biriktirdiği harçlığının bir miktarını vakfa bağışladı. 

“BUNU HİSSETMELERİ VE ANLAMALARI GEREKİYORDU”

Proje hakkında bilgi veren Resim Öğretmeni Ayşe Yüksel Kayalı, “Biz aslında KAÇUV’un, ‘nerede yaşam varsa, orada umut vardır’ sloganından yola çıkarak, kanser tedavisi gören çocuklarımızın yaşamında bir ışık olmak için harekete geçtik. Kanserli çocuklarla empati kurmak ne demek? Bunu hissetmeleri ve anlamaları gerekiyordu. Öğrencilerim ile kanser farkındalığı ve bu projenin, kanser tedavisi gören çocuklar için hem maddi hem de manevi desteğinin önemini konuştuk. KAÇUV’dan, hazırlamak istediğimiz resim sergisi içim bazı cümleler istedik. Tedavi gören çocukların ne hissettiklerini, ne olmak istediklerini ya da şu an nerede olmak istediklerini dair cümleler istedik. O cümleleri, benim öğrencilerim hayata geçirdiler. Umarım onların hayalindeki gibi resimler ortaya çıkmıştır. Birçok okul bu şeklide projelerde yer alır ve öğrenciler de bu tür sosyal sorumluluk projelerini daha çok gerçekleştirirlerse daha çok kişiye ulaşırız. Çocuklar da bu konunun önemini ne kadar anlarsa bir sonraki nesle de daha çabuk anlatır” dedi.

İYİLİK VE BAĞIŞ YAPMANIN EĞİTİMİNİ ALDILAR

Projeye destek veren, Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, ”Okulun 10-14 yaş öğrencileri, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağışta bulunmak için resimler yaptılar. Sergide çok güzel, çok anlamlı resimler bulunuyor. Kanser hastası çocukların ideallerini ve hayallerini gerçekleştiren resimler bunlar. Davetlilerimize, ‘torunlarınız gelsin, torunlarınız satın alsın’ demiştik. Torunlar, harçlıklarından biriktirdikleri küçük bağışlar yaptı ve üstünü de dedelerle büyükanneler tamamladı. Bu o kadar güzel ve anlamlı bir tablo ki. Torunum Buse de bu güzel projeye destek verenler arasında yer aldı ve onunla gurur duyuyorum. Hem resimleri yapanlar hem de resimleri satın alanlar, iyilik yapmanın ve bağış yapmanın eğitimini almış oldular” ifadelerini kullandı.

MİNİKLERDEN DUYGU DOLU SÖZLER

Kanser tedavi sürecinde okul yaşamından bir süre uzak kalan yaşıtları için büyük bir gönüllülük örneği gösteren öğrenciler de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

5’inci sınıf öğrencisi Mert Ali Kaya, ”Bu proje kanserli çocuklara umut olabilmek için yapıldı.  Bu resimlerin satın alınması hem bizim için hem de kanserli çocuklar için çok daha iyi olacak. Büyüklerimden tek istediğim şey, kanserli çocukların geleceği için bu resimleri satın almalarını istiyorum.”

8’inci sınıf öğrencisi Zeynep Zülal Kaya, ”Aslında bu sene bizim için çok zorlu ama biz yine de yemek aralarında olsun, her fırsatta bu resimleri yapmak istedik. Çünkü gerçekten çok güzel bir farkındalık oluşturduk.”

7’nci sınıf öğrencisi Eylül Akdeniz, ”Bu projeyi duyduğum zaman bana biraz farklı gelmişti. İlk defa yaptığım için beni biraz zorladı. Ama hocamızın desteğiyle kendimi geliştirdim ve yaptığım resim ile kendimle gurur duyuyorum. Bize bu sergi için destek olan Memorial Hastanesine teşekkür ediyorum.”

7’nci sınıf öğrencisi Batuhan Kurban, ”Bu resmi kendimi kanserli arkadaşlarımızın yerine koyarak, empati kurarak çizdim. Resmimin konusu baba ve oğul ilişkisiydi. Kendimi anlatarak resmi çizmeye çalıştım. Umarım beğenirler.”

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