KOCAELİ’nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede eczane teknikeri olarak çalışan A.K. onkoloji hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçları çaldı, aynı hastanede şoförlük yapan İ.O.’ye verip, dışarı çıkarttı. Başka bir eczane teknikeri ise sattı. İlaçlardan elde ettikleri parayı aralarında paylaşan 3 ilaç hırsızı, yakalanarak gözaltına alındı.





Olay, Başiskele’de bulunan özel bir hastanede yaşandı. Hastanenin genel müdürü B.K. polise başvurarark, ‘Hastanelerinde eczane teknikeri olarak çalışan A.K.’nin onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları, fizik tedavi hastalarının şoförlüğünü yapan İ.O. aracılığıyla dışarı çıkarttığını tespit ettiklerini’ bildirdi. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra A.K. ve İ.O.’yu gözaltına aldı. A.K. ilaçları çaldığını itiraf etti. İ.O. da ilaçları eczane teknikerliği yapan K.T.’ye verdiğini, K.T.’nin sattığını, parayı aralarında bölüştüklerini anlattı. K.T. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

