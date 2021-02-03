Kanser hastalarına koronavirüs aşısı önerisi

İSTANBUL, (DHA)- KANSER hastalarına genel durumlarının iyi olduğu dönemde Kovid-19 aşısı yapılması gerektiğini belirten İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Enfeksiyon riskini azaltacağı düşüncesiyle kanser hastalarının genel durumlarının iyi olduğu dönemde Kovid-19 aşısının yaptırılması öneriliyor. Kanser tedavisi türü, tümör bölgesi ve ek hastalıklar değerlendirilerek aşıya erişim konusunda kanser hastaları öncelikli olmalı” dedi.

Kovid-19 pandemisi, hayatın her alanında yaşanan zorunlu uygulamalarla birlikte sağlık süreçleri ve tedavi protokollerinde değişikliklerle yol açtı. Bu süreçte kanser hastalarının tedavisinde de öncelik bakımından değişikliklere gidildi. Kanser hastalarında bağışıklık sisteminin hastalıktan olumsuz etkilendiği için hastaların enfeksiyona daha yatkın hale geldiğini belirten Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Demir, “Kovid-19 pandemisi bu yatkınlığı daha da riskli hale getirmiş durumda. Risk grubunda olan veya olmayan tüm bireyler; uzun süren halsizlik, açıklanamayan kilo kaybı, yüksek ateş, güçlü ağrılar, farklı tip kanamalar, ele gelen sert ve hareketsiz kitlelerin varlığında doktora gitmeliler. Belirtiler her zaman kanser tanısı olmaz. Erken teşhis, doğru değerlendirme ve düzenli kontrollerin Kovid-19 sürecinde de aksatılmalı” diye konuştu.

HER YIL 150 BİNİ AŞKIN KANSER TANISI

Türkiye’de her yıl 150 bini aşkın kişiye kanser tanısı konduğunu belirten Özlem Demir, Türkiye’de kadınlarda meme, tiroid, bağırsak, rahim ve akciğer kanseri; erkeklerde ise akciğer, prostat, bağırsak, mide ve mesane kanserlerinin en sık görülen kanser tipleri olduğunu söyledi. Risk grubundaki bireylerin Kovid-19 sürecinde daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısını yapan Demir, “Kovid-19 hastalığına neden olan virüslerin birçok özelliği uzmanlar için de yeni keşfedilmekte, özellikle kanser vakalarının tanı ve tedavisinin nasıl etkilendiği hakkında araştırmalar halen sürüyor. Bu süreçte erken tanının konması ve hemen kanser tedavisine başlanması hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Genel olarak kanser tedavilerinin cerrahi girişimler, çeşitli ilaçlarla uygulanan kemoterapiler, radyoaktif ışınlardan yararlanılan radyoterapiler ve hastaların yaşam kalitesini arttırmak için kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemleri olduğunu söyleyen Özlem Demir, “Pandemi sürecinde Covid-19 hastalığının kanser hastalarına bulaşmasını önlemek amacıyla cerrahi girişimlerin ertelenmesi, damar yolu ile verilen ilaç tedavilerinde tedavi protokollerinin hastaların hastaneye geliş sıklıklarını azaltacak şekilde düzenlenmesi ve hastanın evinde ağızdan hap şeklinde alabildiği kemoterapik ilaçların kullanılmasına izin verilmektedir” bilgilerini paylaştı.

KANSER HASTALARINA COVİD-19 AŞISI

Yapılan araştırmalarda kanser hastalarında tanının geç konulması, tedavinin planlanmasındaki aksaklıklar ve ertelemelerden dolayı Kovid-19 virüsüne bağlı oluşan sağlık risklerinin arttığını ve kanser hastalarının yüzde 5’inin kaybedildiğini söyleyen Demir, “Bu durum kanser hastalarına Kovid-19 aşısının yapılıp yapılmaması sorusunu da akıllara getiriyor. Uzmanlar tarafından enfeksiyon riskini azaltacağı düşüncesiyle kanser hastalarının genel durumlarının iyi olduğu dönemde Kovid-19 aşısının yaptırılması öneriliyor. Kanser tedavisi türü, tümör bölgesi ve ek hastalıklar değerlendirilerek aşıya erişim konusunda da kanser hastaları öncelikli olmalı” diye konuştu.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE ERKEN TEŞHİS AZALDI”

Kanser hastalıklarında erken teşhisin, tedavinin en başarılı şekilde sonlanması için çok önemli olduğunu vurgulayan Özlem Demir, “Kovid-19 nedeniyle hastanelere gitmekten çekinen, belirtisi olan veya risk grubunda bulunan bireylerin rutin kontrollerinin ertelenmesi sonucu, erken teşhis kanser vakaları azaldı. Özellikle belirtileri artarak devam eden bireylerin en uygun şekilde tetkiklerinin yapılması ve tanılarının en kısa sürede konması gerekiyor. Bu nedenle sağlığında olağan dışı bir değişiklik fark eden bireyler, erken teşhis için Covid-19 dolayısıyla hastanelerden ve uzmanlardan kaçmamalılar. Çünkü erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır” ifadelerini kullandı.