‘Kanser hastaları, pandemi nedeniyle kontrollerini aksatmamalı’

ANKARA, (DHA)- ANKARA’da Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, kanser hastalarının pandemi nedeniyle kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyleyerek, “Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen kontroller tanı ve tedavi süreçlerinde aksamalara neden oluyor. Bu aksamalar da sinsice ilerleyen onkolojik hastalıkların erken teşhis olanağını ortadan kaldırarak, tedaviden istenilen sonuçların elde edilmesini engelliyor” dedi.

Güven Hastanesi Onkoloji Bölümü Uzman Prof. Dr. Deniz Yamaç, kanser tedavilerinde başarılı sonuçlar elde etmenin erken teşhisten geçtiğini söyledi. Kanserde erken teşhisin hastalığın gidişatını çok etkilediğini belirten Yamaç, “Kanser hastalarının pandemi döneminde kontrollerinin aksamaması gerekiyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen kontroller, onkolojik hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde aksamalara neden oluyor. Bu aksamalar da sinsice ilerleyen onkolojik hastalıkların erken teşhis olanağını ortadan kaldırarak, tedaviden istenilen sonuçların elde edilmesini engelliyor. Birçok kanser türünde tedavide cerrahinin yeri önemlidir ve erken tanı konması durumunda genellikle pek çok kanser hastası ameliyatla sağlığına kavuşarak başka bir tedavi almadan yaşamına sağlıkla devam edebilir. Bazı kanser türlerinde ameliyat sonrasında ek tedavilerin katkısı da gösterilmiştir. Bunların arasında öncelikle meme kanseri gelmektedir. Ameliyat sonrası tümörün tipine göre ağızdan verilen bazı tedaviler olabilir. Covid-19 enfeksiyonu döneminde hastanelerde enfeksiyon kapma riski olduğunu düşünen bazı hastalar, bedenlerinde fark ettikleri değişiklikler için hastanelere başvurmayarak erken tanı konma şansını ne yazık ki yitirdiler” dedi.

‘ÇOĞU HASTANE UZAKTAN GÖRÜŞME YÖNTEMLERİ GELİŞTİRDİ’

Yamaç, pandemi döneminde kanser hastalarının rutin kontrollerini daha güvenli şekilde yaptırabilmeleri için tavsiyede bulundu. Yamaç, “Yeni tanı almış, hastalıklarının ilk 2 yılında olan hastaların hastalık süreçleriyle ilgili kaygıları henüz geçmediği için bu gruptaki hastalarımız düzenli kontrollerine pandemi sürecinde de gelmeye çalışıyorlar. Onkoloji hastaları bu süreçte doktorlarıyla önce online görüşmeler yapıp kontrollerinde hangi tetkiklerin yapılması gerektiğini netleştirebilirler. Daha sonra tetkikler için hastaneden randevu alarak, hastanede geçirecekleri süreyi en aza indirebilirler. Çoğu hastane pandemi sürecinde doktorlarla uzaktan görüşmeyi kolaylaştıran yöntemler geliştirdi. Bizim hastanemizde de pandeminin başında hastalarımızın hizmetine sunulan ‘Online Doktor’ altyapısı sayesinde hastalarımızın kaygılarını uzaktan görüşmelerle giderebiliyoruz. Hastalarımızın bu süreçte yakınmalarını göz ardı etmemeleri önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle hastaneye başvurmaktan kaçınan hastaların, özellikle kendi hastalıklarıyla ilgili olabilecek bazı yakınmalara dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Yamaç, şunları kaydetti:

“Örneğin; meme kanseri takibinde olan hastaların, uzun süren herhangi bir şikayetlerini (kemik ağrısı, öksürük, nefes darlığı) gibi dikkate almaları gereklidir ve gecikmeden hastaneye başvurmaları önemli olabilir. Hastalığında erken evre tanısı olan ve takiplerinde 2-3 yılı sağlıkla geçirmiş olan hastaların bir yakınmaları yoksa doktorlarıyla irtibat halinde olarak pandeminin yatışacağı ayları beklemeleri de uygun olabilir.”

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