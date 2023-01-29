Kanser hastaları, LÖSEV’in punch nakışı etkinliğiyle hayata tutunuyor

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Can ÇELİK- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA’da, Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) ‘Hayat Bağları’ etkinliği kapsamında yetişkin kanser hastaları, el sanatları çeşitlerinden punch nakışını öğrenerek hayata tutunuyor. Etkinliğe katılan kanser hastaları, moral bulduklarını ve hastalıkla mücadelede daha güçlü olduklarını söyledi.

LÖSEV Adana Şubesi’nin kentte düzenlediği ‘Hayat Bağları’ projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Seyhan Gençlik Merkezi’nde, yetişkin kanser hastaları için punch nakışı kursu açıldı. Kursta verilen eğitimle kısa sürede punch nakışını öğrenen katılımcılar, hem moral buluyor hem de sevdikleri motifleri çalışmalarına yansıtıyor.

LÖSEV Adana Şubesi Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Yetkin, proje kapsamında yetişkin kanser tanılı hastalara moral etkinlikleri düzenlediklerini belirtip, “Çeşitli sanat alanlarında kurslarımız oluyor. Punch nakışı etkinliği var. Ailelerimiz bu şekilde moral ve motivasyon buluyor” dedi.

‘BÜYÜK MORAL KAYNAĞI’

Kurs katılımcılarından Şermin Şimşir (49), 2016’da meme kanseri teşhisi konulduğunu, ablasının tavsiyesiyle LÖSEV’le tanıştığını söyledi. Bu tür etkinliklerin hastalıkla mücadelede büyük destek olduğunu dile getiren Şimşir, “Gerçekten çok büyük bir moral kaynağı. Bir sürü acıyla mücadele ederken birilerinin sizinle ilgilenmesi, size önem vermesi ve bu sayede hayatı bir ucundan yakalamak çok önemli bir şey” diye konuştu.

‘HASTA DA OLSAM KOŞARAK GELİYORUM’

4 yıldır rahim kanseriyle mücadele eden Gülay Çetin (63) ise kursta punch nakışı yaparken çok mutlu hissettiğini belirterek, “Evde psikolojim bozulmuştu. Kafayı yiyecektim. Hastalığıma iyi gelmiyordu. LÖSEV etkinlikleri bana ilaç oldu. Ateşli hasta da olsam koşarak geliyorum. Bizimle ilgilenen LÖSEV’in tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Punch nakışını çok sevdiğini ve güzel eserler çıkardığını anlatan Sevil Deniz (53) de 2 senedir meme kanseriyle mücadele ettiğini, bu süreçte etkinliklere katılmanın kendisini çok mutlu hissettirdiğini söyledi. Deniz, “Etkinliklere çocuk gibi koşarak geliyorum. Kanseri öğrendiğimde gülerek karşılamıştım. Gülümseme yüzümden hiç eksilmedi. Hastalıkla mücadelede doğru yolu çizmek çok önemli” diye konuştu.

Seyhan Gençlik Merkezi’nde el sanatları öğretmeni olarak görev yapan Serap Hörüs ise 37 yıldır bu işi yaptığını, özellikle LÖSEV için gönüllü olarak etkinliklere katkı vermenin çok önemli olduğunu söyledi. Kursa katılanların çok kısa sürede punch nakışını öğrendiğini kaydeden Hörüs, “Bu sanat üzerinden bir farkındalık yarattığımız için mutluyuz” dedi. (DHA)

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