Kanser hastaları, kemik iliği nakliyle hayata tutunuyor

Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) – ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nde kemik iliği nakli gerçekleşen 14 hasta sağlığına kavuşurken, merkezin nakil işlemler sonucu ölüm oranları sıfıra düştü.

Çağın en çok can alan hastalıklarından biri olan kanser, onlarca türüyle insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bununla birlikte özellikle kemik iliği, kan kanseri gibi türlerde ilik nakli önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Bu kapsamda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Mart 2020’de kurulan Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nde bugüne kadar kemik iliği nakli gerçekleşen 14 hasta sağlığına kavuştu. Naklin, kanser hastalarının önemli bir umudu olduğunu kaydeden Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Didar Yanardağ Açık, şu ana kadar çalışmalarının başarıyla devam ettiğini belirtti.

BAŞARI ORANI YÜZDE YÜZ

Merkezin Mart ayında ruhsat almasına karşın pandemi nedeniyle Eylül 2020’den itibaren hasta kabul etmeye başladığını ifade eden Dr. Didar Yanardağ Açık, nakil işlemlerinde ölüm oranlarının sıfır olduğunu dile getirdi. Daha çok yetişkinlerde kemik iliği kanseri hastalarına nakil yaptıklarını söyleyen Açık, “Bölgenin buna ihtiyacı vardı. Eylül ayından itibaren 14 nakil işlemi gerçekleştirdik. Bunların da sonuçları gayet iyi oldu. Bu da bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Lenfoma kanseri Can Şenyürek ise kök hücre nakli için ilk olarak merkezde tedavi altına alındığını belirterek “Aşırı zayıflama şikayetim vardım. Birden 8 kilo verdim. Tedavi ile düzeldim, vücudum yerine geldikten sonra kök hücre uyguladılar. 21 gündür buradayım. Memnunum. Çok iyi bakıyorlar. Kök hücre nakli için buraya geldim” dedi.

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