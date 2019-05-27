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27 Mayıs 2019
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Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı.
Sağlık Haberleri

Kanser aşısı için, Küba’dan heyet geliyor

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Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı.

Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor.

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