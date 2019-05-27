Ana Sayfa Sağlık Haberleri Kanser aşısı için, Küba'dan heyet geliyor Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Sağlık Haberleri Kanser aşısı için, Küba’dan heyet geliyor Editör - 27 Mayıs 2019 6 0 Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor. EtiketlerKanser aşısı SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikSpor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu sona erdiSonraki İçerikDünyanın en zor mesleklerinden biri; su altı kaynakçılığı Editörhttps://sonsoz.com.tr Bu Haberler Kaçmaz! Işık ve stres melatonin hormonunu azaltıyor Editör - 27 Mayıs 2019 Çit, antioksidan özelliğinden dolayı melatoninin kalp ve damar sistemini koruyucu etkisi olduğu da belirtti. Nişanlısı terk etti 1 yılda 44 kilo verdi 27 Mayıs 2019 Kanser aşısı için, Küba’dan heyet geliyor 27 Mayıs 2019 Beyin damar hastalıkları artık kesi olmadan tedavi edilebiliyor 25 Mayıs 2019 AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER Sağlık Haberleri Işık ve stres melatonin hormonunu azaltıyor Editör - 27 Mayıs 2019 Çit, antioksidan özelliğinden dolayı melatoninin kalp ve damar sistemini koruyucu etkisi olduğu da belirtti. Devamını Oku Sağlık Haberleri Nişanlısı terk etti 1 yılda 44 kilo verdi Editör - 27 Mayıs 2019 Fazla kiloları nedeniyle nişanlısı tarafından terk edilen Kübra Birinci, mide küçültme ameliyatıyla 1 yılda 44 kilo vererek, 94 kilodan 50 kiloya düştü. Devamını Oku Sağlık Haberleri Beyin damar hastalıkları artık kesi olmadan tedavi edilebiliyor Editör - 25 Mayıs 2019 GİRİŞİMSEL Radyolog Prof. Dr. İsmail Oran, halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma ve inme gibi hastalıkların bir iğne deliği içinden girilerek, kafada herhangi bir kesi olmadan tedavi edilebildiğini belirtti. Devamını Oku Sağlık Haberleri Diyalize girmeden nakil olacağını öğrenince büyük sevinç yaşadı Editör - 25 Mayıs 2019 TRABZON'da yaşayan 4 çocuk annesi Zekiye Taşkın (58), 5 yıldır yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği sonucu artık nakil olmasını gerektiğini öğrendi. Devamını Oku