Kangal köpeği, tüfekle vurdu

Okuma konusunda dünya standartlarının bir hayli gerisinde olan ve son yirmi yıldır hatta 12 Eylül darbesi ile başlayan demek daha doğru olur. Her geçen gün gerileyerek çok daha kötü hale gelen çocuklarımızın okuma alışkanlıklarının gelişmesine, bir ölçüde de olsun destek sağlayan çocuklara yönelik yazarlarımızı kutluyorum.