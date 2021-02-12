‘Kangal köpeği, dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş olarak algılamış olabilir’

Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)- SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, drona saldırmaları ile gündeme gelen Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak sürü koruma görevi yaptığını belirtti. Yalçınkaya, “Dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş olarak algılamış olabilir. Kangal içgüdüsel olarak tehditlere karşı sürüyü korur. Atletik yapısı nedeni ile yükseğe sıçrayabilir” dedi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, sürü sahiplerinin kurt saldırılarından korunmada en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerinin, haber yapan gazetecilerin dronuna saldırısı ilgi çekti. Kangal köpeklerinin ana vatanı olan Sivas’ta yetiştiriciler, sürü korumada önemli olduklarını belirterek, canlılara tehdit olarak gördüğü her cisme karşı koruma görevi yapabileceklerini vurguladı.

‘SÜRÜYÜ YIRTICI KUŞLARA KARŞI DA KORUYOR’

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin drona saldırmasının içgüdüsel tepki olduğunu, cihazı şahin veya kartal gibi algılamış olabileceğini belirterek, “Çünkü sürüye, aile üyeleri dışında kim yaklaşırsa yaklaşsın onu bir tehdit olarak algılıyor. Kangal köpekleri yaklaşan tehdidi ortadan kaldırmak için elinden gelen tüm mücadeleyi vermeye hazır bir canlıdır. Doğum aylarının da başladığı dönemlerdeyiz. Koyunlar kuzuluyor, yavruları doğuyor. Büyük kartal gibi yırtıcı kuşlar o yavruları yakalamasın, diye Kangal’lar büyük çaba sarf ediyor. Kangal köpeklerinin bu gibi yırtıcı hayvanları da kovaladıkları bilinmekte. Çünkü Kangal’lar sürüyü sadece kurtlara karşı korumuyor. Tüm yırtıcı canlılarla ne olursa olsun mücadele ederek sürüyü korumaya alıyor ve bunu da içgüdüsel olarak yapıyor” dedi.

‘ATLETİK YAPIYA SAHİPLER’

Kangal’ların çevik ve atik köpekler olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, “Bu koruma duygusuyla hareket eden canlıların hızlı hareket ettiği ve yükseğe zıpladığı da bilinen bir gerçektir. Bunun da sebebi atletik yapıya sahip olmalarıdır. İdeal bir Kangal köpeğinin erkekleri 55- 60 kilo, dişileri de 45- 50 kilo arasında olmalıdır. Sırt yükseklikleri ise erkekler 80- 82, dişiler ise 70- 80 santim arasında gelebilmektedir. Ancak önemli olan şey ne ağırlığı ne de yüksekliğidir. Köpeğin atletik bir yapıya sahip olması önemlidir. Kangal atik bir hayvandır, atletik yapılı bir hayvandır ve hızını aldıktan sonra oldukça yükseğe sıçrayabilir” diye konuştu.

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