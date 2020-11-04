KANDİLLERİ ASTILAR…

MEVLID KANDİLİ OSMANLI DÖNEMİNDE CAMİLERDEKİ KANDİLLERDE ŞİMDİLERDE DE SOSYAL MEDYA MESAJLARINA ASILI MI KALDI!!!!

Bugün mübarek gün ve gecelerden birisini daha ihya edeceğiz hep birlikte.Peygamberimizin doğum günü kutlanacak tüm müslüman camiasında.Salavat zincirleri yapılıp mevlidler okunup dualar edilecek.

Osmanlı Devleti Döneminde mübarek günlerde camilerde yakılan kandillerden ilham alınarak günümüze kadar gelen bir ritüeldir kandil.

Günümüzde her ne kadar dinin aslındanmış gibi gözüksede sonradan ortaya çıkmış ve Müslümanların bu özel günleri unutmamalarını esas alan bir uygulamalarıdır.Burada tüm kandillerden bahsedecek değiliz elbette ama hazır Mevlid Kandili arefesindeyken ve Peygamber Efendimizin doğumu münasebetiylede kutlama yapılacakken birkaç kelam etmek isterim naçizane..

Acaba kaçımız Kandil Günlerini kendimize birer yeniden doğum günü adlederek tabiri caizse hayatımıza reset atabiliyoruz.Her Kandilde yeniden doğabiliyormuyuz yada.Kaçımız gercekten tevbe kapısında samimi bir pişmanlıkla Allaha yalvarıyoruz.kaçımız bir önceki kandilden bu kandile kadar kalp kırmıyor,yalan söylemiyor,,haksızlık yapmıyor,haramı helalı ayrıştırarak riyadan uzak bir hayat yaşayabiliyoruz.Şayet bize bunları yaptırtmıyorsa yılda bir gün Hz Peygambere olan sevgimizi kime ispat etmeye çalışıyoruz?Biz Peygamberimizi gerçekten seviyormuyuz?

Hz Aişe Ondan bahsederken Onun ahlakı Kuran dı der;buradan sizlere vaaz verecek değilim elbette en başta şahsım olmakla birlikte sanki bizler herşeyin içini boşalttık,gerçek manasından uzaklaştırdık,özden ziyade şekillerde takılı kaldık.Allahu Teala Peygamberimizi Kuran-ı Kerimi en doğru şekilde anlayabilelim ve hayatımıza tatbik edebilelim diye yollamışken,bizler Onu gerçek manada sanki tanıyamadıkmı?

Hayatını okurken annesi babası amcası çocukları savaşları etrafındamı döndük durduk

Ahlakından ahlaklanamadıkmı?

Din güzel ahlaktır sözünü biz tam içselleştiremedik mi acaba?

Kendimizi Kandil Geceleriylemi avutur olduk vicdanlarımızı böylemi teskin eder olduk ?

Peygamberi sevmek onu anlamakla olur kanaatindeyim ve O nu hayatımızın tam merkezine almakla.Taklitten ziyade yaşantımızı Onun çizdiği yolda şekillendirmekle olduğu gibi.Deizmin ve Ateizmin tuzaklarına düşmüş gençlerimize dinimizi ancak onu samimiyetle yaşarsak örnek olabiliriz.Aksi takdirde bizlerin şekilciliğini dahi hayatlarında uygulamayacak ve tamamen uzaklaşarak belkide bu anlamda yok olacaklardır.

Mekke cahiliyyesinden Cennetle müjdelenmiş yıldızlar çıkaran bir Peygamberi anlamak Onun gibi yaşamak Onu Hayatımızın merkezine alarak yeniden doğduğumuz nice kandillere ulaşmak dileğiyle…

Kandilimiz Mübarek Olsun