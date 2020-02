Bu güne dek bir çok spor etkinliğine ev sahipliği yapan Antalya Kemer, bu kez çok ama çok özel bir yarışmaya ve çok özel sporculara kucak açtı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlediği Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Kemer’de yapıldı. Bu şampiyonayı özel kılan açılış töreninde hazır bulunan otistik, down sendromlu ve mental retardasyonu olan sporculardı. Onlar birer kanatsız melek gibi, saf ve temiz duygularla yerlerini almışlardı. Konuşabilenler içlerindeki tertemiz duyguları rahatlıkla aktarabiliyorlardı. Konuşamayanlar ise bakışlarıyla o kadar çok şey anlatıyordu ki. Şampiyonaya daha önce yapılan bölge şampiyonalarında dereceye giren 180 sporcu katıldı. Her şeyden önce otistik, down sendromlu ve mental retardasyonu olan sporcuların 49 farklı ilden gelmesi mutlu edici bir detaydı. Keşke 81 ilimizin tümünden katılım olsa. Bu tür rahatsızlıkları olan kardeşlerimiz evlerine kapanmasa. Onlar da, bu kardeşlerimiz gibi spor yapsa ne kadar güzel olur değil mi? Bu nedenle gerek bölge elemelerine katılan, gerekse finallere katılmaya hak kazanan tüm sporcuların ailelerini o cefakar ve vefakar anne-babaları içtenlikle kutluyorum. Biliyorum ki, tüm zorluklara göğüs gererek, tüm imkansızlıklarla boğuşarak çocuklarına spor yaptırıyorlar. Onlara bir şeyler katmaya gayret ediyorlar. Karanlık odalarda değil, aydınlık spor salonlarında olmalarını sağlıyorlar.

Otizm, bireylerin yaşam standartlarını düşüren gelişimsel bir bozukluk. Şu an için otizmi tamamen ortadan kaldırabilecek herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamakta. Ancak yapılacak ek çalışmalar ve terapilerle, otizmin ortaya çıkardığı sorunları özellikle de sporla, biraz da olsa azaltmanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Bu sportif faaliyetlerin başında da masa tenisi geliyor. Masa tenisi, ilk bakışta bireylere fazlaca yararı olan bir fiziksel aktivite olarak görülmese de aslında birçok yararı bulunmakta. Masa tenisinin bireylere sağladığı yararların en başında ani doğru karar verme yetisi kazandırmasıdır. Zira masa tenisi müsabakaları esnasında bireylerin düşünmek için çok fazla zamanı yoktur. Ani karar verirler ve uygularlar. Masa tenisi bireylere refleks kabiliyeti kazandıran bir spordur. Bu nedenle de masa tenisi oynayan bireylerin refleksleri hayli güçlü olur. Masa Tenisi dikkat gerektiren bir spor dalı olduğu için günlük hayattaki ince detayları yakalamaya da yardımcı olur.

Ayrıca dikkat dağınıklığı yaşayan otizmli bireylerin, bu konudaki eksiklerini yok edebileceği düşünülmektedir.

Bu noktada federasyonun da, ailelerin de çabalarını bir kez daha takdir ediyor, otistik, down sendromlu ve mental retardasyonlu çocuklarımıza gönülden başarılar diliyorum.

Kalın sağlıcakla…