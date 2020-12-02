Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Döşemealtı ilçesinde sulama kanalına düşen yavru kediyi fark eden mahalle muhtarı Alkan Altun, yardım için itfaiyeyi aradı. Kedinin donmak üzere olduğunu anlayan Muhtar Altun, itfaiyenin gelmesini beklemeden kanala girip kediyi çıkardı. Kanalda mahsur kalan muhtarı ise itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Döşemealtı Bahçeyaka Mahallesi, 32’nci Sokak’ta yaşandı. Bahçeyaka Mahalle Muhtarı ve Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun, muhtarlık ofisinde çalıştığı sırada, yan taraftaki DSİ’ye ait sulama kanalından gelen kedi sesi duydu. Ofisinden çıkan Altun, gittiği sulama kanalında yavru bir kedinin mahsur kaldığını görüp, durumu itfaiyeye bildirdi. Ancak Muhtar Altun, kedinin donmak üzere olduğunu anlayınca itfaiyenin gelmesini beklemeden kanala girdi.

KEDİYİ KURTARDI, KENDİSİ MAHSUR KALDI

Yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarıp, duvarın üzerine koyan Altun, 5 metre derinlikteki kanalda mahsur kaldı. Altun’u, kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri kanaldan çıkardı. Donmak üzereyken kurtarılan yavru kedi ise muhtar ve itfaiye ekipleri tarafından muhtarlık ofisine götürüldü. İtfaiye ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı kedi ısıtılmaya çalışılırken veterinere de haber verildi. Veteriner Şevket Özkan’ın kontrolünün ardından sıcak ortamda dinlenmeye bırakılan yavru kedi, birkaç saat sonra kendisini toparladı.

‘CAN HAVLİYLE MİYAVLIYORDU’

Muhtar Altun, muhtarlıkta çalıştığı sırada kedi sesi duyduğunu ve dışarı çıkıp baktığını belirterek, “Suyun içine düşmüş yavru kedi gördüm. Can havliyle miyavlıyordu. Kurtarılması için itfaiyeyi aradım. Kedinin donabileceğini anlayınca itfaiyeyi beklemeden kanala girmeye karar verdim. Kediyi sudan çıkartıp, duvarın kenarına koydum. Bu sırada kendim çıkamadım. İtfaiye görevlisi arkadaşlar gelip beni kurtardı. Daha sonra kediyi muhtarlık binamıza getirip veteriner arkadaşı çağırdık. Tedavisi yapıldı. Kedinin çığlığı vicdanen beni rahatsız etmişti, sonuçta o da bir canlı. Kedinin kurtuluşuna vesile olduğum için mutluyum” diye konuştu. Muhtar Altun, yavru kedinin bakımını da artık kendisinin yapacağını sözlerine ekledi.

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