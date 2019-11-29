İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı’nın sunduğu Teketek programında “Kanal İstanbul Projesi hiçbir şekilde İstanbul’un gündemi değildir, bu şehre ihanettir. Şehrimizin hiçbir sorununa çare olmadığı gibi başka sorunlara sebep olacak bu proje yerine depreme hazırlık, kentsel dönüşüm, ulaşım, eğitim, yeşil alan gibi önemli konularla ilgilenmeliyiz.” dedi…

Kanal İstanbul projesi 2017 yılında katıldığı Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nde “Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projelerinden birisidir.

Sadece siyasiler değil konuya hakim tüm bilim insanları da kanal İstanbul projesini kente, çevreye ve ekonomiye zarar verecek teşbihte hata olmaz ama adeta bir ihanet projesi olarak görmektedirler.

Ben ekonomistim, beni öncelikle işin ekonomik yanı ilgilendiriyor bir kere ülkemize ve İstanbul’a çılgın değil akıllı projeler lazım önce bunu belirteyim. Fizibilitesi yapılmamış ya da yanlış yapılmış her proje o projeyi yapana zarar verir.

Kanal İstanbul projesini ortaya atanlar önce şu soruya yanıt vermeliler; bu proje kaça mal olacak, yılda ne kadar para kazanacak ve yatırımın geri dönüşü kaç yılda sağlanacak? Var mı bu sorunun yanıtı? Bu güne kadar duymadık….

Bazı hamaset dedikoducuları bu proje sayesinde Montrö sözleşmesi ortadan kalkacak gelip geçen gemilerden para alacağız diye propaganda yapıyorlar. Montrö sözleşmesini ortadan kaldırmak Türkiye için bir avantaj sağlar mı yoksa elindeki imkanları da kaybedip Türk Boğazlarındaki egemenliğimizi ve denetim hakkımızı zedeler mi bu konu tartışılmıyor bile.

Önce şunu söyleyeyim denizleri birbirine bağlayan doğal su yolları, uluslararası su yollarıdır bu geçişlerden para alınmaz. Eğer yatırım yapıp Süveyş ya da Panama kanalı gibi yapay bir kanal inşa ettiysen buradan ücret alırsın, almak hakkındır lakin kim doğal bir su yolunun yanı başına yapay bir kanal inşa edipte buradan para kazanmayı umar ki?

Coğrafya bilgilerinizi hatırlayınız, Süveyş kanalından geçerek koskoca bir Afrika kıtasını, Panama kanalından geçerek devasa Güney Amerika kıtasını dolanmaktan kurtuluyorsun, bu gemi taşımacılığı yapanlar için ciddi bir zaman ve para tasarrufu demektir ve bunun için bir ödeme yapmaya değer. Kanal İstanbul böyle bir olanak sunuyor mu?

İstanbul Boğazı dev bir su yoludur bunun yanı başına genişliği 100 metreyi anca bulacak incecik yapay bir kanal açmak onun yerini tutar, onun işini ikame edebilir mi?

Bedava geçiş imkanı dururken kimi, nasıl ücret ödeyerek bu kanaldan geçmeye zorlayacaksın? Var mı bunun izahı?

Peki Türkiye Cumhuriyeti Devletinden gemi, yük ya da yolcu geçiş garantisi almadan bu işi karlı görüp Kanal İstanbul’u inşa edip işletmeye talip olan yerli ya da yabancı herhangi bir yatırımcı var mı?

Türkiye’nin onca dış borcu ve ekonomik derdi dururken bu fazlası ile heveskar projeye milyarlarca doları gömmek akıllı bir iş mi?

Bu projenin çevre ve kent dokusuna yaratacağı olumsuz etkiler ise devasa. Şehrin tatlı su kaynaklarını ve yer altı su rezervlerini tehdit eden bir proje. Karadeniz ve Marmara denizi arasında açılacak bu kanal, denizlerdeki doğal yaşamı ve su kalitesini de olumsuz olarak etkileyebilecektir.

Bu ülkeyi seven herkesin, başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Türkiye Cumhuriyetini yönetenleri bilimden, hesap kitaptan ve rasyonaliteden ayrılmamaya böyle çılgın ve heveskar projeler ile zaman, para ve enerji harcamamaya ülkenin yapısal ve ciddi sorunlarını çözmeye odaklanmaya davet etmesi gerekiyor.