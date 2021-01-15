Kanal Edirne, Meriç Nehri’nde olası taşkını önledi

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)- EDİRNE ve Bulgaristan’da etkili olan sağanak ile debisi yükselen ve ‘sarı alarm’ uyarısı verilen Meriç Nehri’nin taşıp, 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi’nde sele neden olmasının önüne ‘Kalan Edirne’ projesiyle geçildi.

Son 91 yılın en kurak dönemini geçiren Edirne’de etkili olan şiddetli yağış, nehirlerde ve barajlarda su seviyesini artırdı. Edirne ve komşu Bulgaristan’daki sağanak nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı. Kırmızı alarm verilen Tunca Nehri’nde taşkın yaşandı. Kasım ayında 50 metreküp/saniye akarak, yatağında adacıklar oluşan ve kuruma noktasına gelen Meriç Nehri, DSİ’nin kent merkezine en yakın nokta olan Kirişhane İstasyonu’nda yaptığı son ölçümde, 938 metreküp/saniyelik debiye ulaştı ve ‘sarı alarm’ uyarısı verildi.

KANAL EDİRNE’NİN KAPAKLARI AÇILDI, TAŞKIN ÖNLENDİ

Meriç Nehri’nde su seviyesinin hızla artmasının ardından, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında Meriç Nehri’ni ‘baypas’ ederek taşkınları engellemesi amacıyla yapımına başlanan ve yüzde 90’ı tamamlanan, 7 bin 800 metrelik Kanal Edirne’nin kapakları açılarak 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi’nde taşkın yaşanmasının önüne geçildi. Meriç Nehri suyunu Karaağaç Mahallesi önünden alarak, tekrar nehre bağlayan Kanal Edirne, geçtiği arazileri sulayıp, tarım ve üretime de katkı sağlıyor.

Kanal Edirne’nin taşkını önlediğini söyleyen Karaağaç Mahalle Muhtarı Agah Korkan, “Uzun bir aradan sonra yağan yağmur, çiftçiler için bereket oldu. Meriç’te su kanala akmakta. Diğer yıllar su kanala akmadığı için Karaağaç yolu başta olmak üzere bütün arazi sular altında kalabiliyordu. Bu nedenle çok mutlu oldum. Kendim de çiftçi çocuğuyum. Kuyularımız, artezyenlerimiz su gördü. Kanalın faydasını yüzde 100 gördük. Projeyi yapanlar çok güzel hesaplamışlar” dedi.

‘KANAL İŞİMİZE YARADI’

Kanal Edirne’nin çok faydalı olduğunu belirten çiftçi Ahmet Zehir, “Kanal işimize yaradı. Ufak tefek sular geldi ve bunlar kanal sayesinde önlendi. Nehirdeki suların çekilmesi bölgedeki yer altı sularının da çekilmesine neden olmuştu. Bu son yağışlar, bize neredeyse bir sene yetecek su gelmesini sağladı ve yer altı sularını da doldurdu. Karaağaç olarak gerçekten hem yağmur hem de Kanal Edirne çok faydalı oldu” şeklinde konuştu.

‘TAŞKIN RİSKİ KALMADI’

Çiftçi Bilgin Kutlu da önceki yıllar taşkın nedeniyle ekili arazilerinin sular altında kalarak zarar gördüğünü, bu yıl ise Kanal Edirne sayesinde tarlalarını su basmadığını söyledi. Kutlu, “Kanal Edirne gerçekten çok faydalı oldu, yoksa bütün arazimiz sular altında kalırdı. 40- 50 dönüm bir tarlam var, buğday ve ayçiçeği ekiyorum. Son yağmurla hem kuyularımız hem de artezyenlerimiz doldu. Eğer bu su gelmeseydi önümüzdeki yaz kuraklıktan dolayı çok sıkıntı çekecektik. Kanalın sayesinde de olası bir taşkın önlendi. Geçtiğimiz yıllardaki taşkınlarda 30 dönüm buğdayım gitmişti. Şimdi çok şükür taşkın riski kalmadı” diye konuştu.

EDİRNE’YE 234 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre, aralık ayından bu yana Edirne’de metrekareye 234 kilogram yağış düştü. Yağmurla birlikte kuruma noktasına gelen göletler ve barajlarda su seviyesi arttı. Edirne’nin içme suyunu sağlayan ve yaşanan kuraklıkla kuruma noktasına gelen Kayalıköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2’den yüzde 31’e yükseldi. Kentin içme suyunu karşılayan Süloğlu Barajı’nda ise yüzde 24’e kadar düşen doluluk oranı yüzde 34’e çıktı.

TUNCA DÜŞTÜ, MERİÇ ARTTI

DSİ’nin yaptığı son ölçümlerde 211 metreküp/saniyeye çıkarak kırmızı alarmda akan Tunca Nehri, son ölçümlerde 134 metreküp/saniye düşerek, ‘turuncu alarm’ uyarısına döndü. Yetkililerin Meriç Nehri ölçümlerinde ise debinin arttığı görüldü. Dün 780 metreküp/saniyede akan Meriç Nehri ise 983 metreküp/saniye ulaştı.

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