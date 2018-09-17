Kanal Ankara ihalesi ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in 2014 yerel seçimlerinde, seçim vaadi olarak sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklediği Kanal Ankara projesinin ihalesi hala yapılmadı.

Gökçek’in görevden alınmasından sonra Erdoğan tarafından göreve atanan Başkan Mustafa Tuna ihaleyi, “bir bütün halinde yeniden projelendirip tek seferde ihale yapacağız” demişti.

Ancak ne bölgenin imar planı yapıldı ne de Kanal Ankara projesi tamamlanarak ihalesi yapıldı.

Gerçekleşmesi durumunda Başkent’e önemli bir değer katacak olan Kanal Ankara bölgede bulunan 8 mahalle halkını da doğrudan ilgilendiriyor.

Çankaya’da bulunan, Mogan ve Eymir göllerinin devamı niteliğinde olan ‘’Kanal Ankara Projesi’’ 9,2 kilometre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak.

MAHALLE MUHTARLARI TEPKİLİ

Projenin ve bölgede imar planının yapılmaması 8 mahallenin muhtarlarının da Ankaralıların da tepkisini çekiyor.

Belediye Başkanı Mustafa Tuna Sonsöz’e yaptığı son açıklamada, “proje çalışması devam ediyor, ihale tarihinin açıklaması yanlış olur” dedi.

8 mahalle adına Sonsöz’e konuşan Karataş Mahallesi muhtarı Ömer Oflaz, “5 milyon metrekare tutarındaki meralarımızı Büyükşehir Belediyesine devrettik. O tarihte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Başkan Melih Gökçek imar planlarının yapılacağını ve Kanal Ankara projesinin 2018’de tamamlanacağı sözünü verdiler” dedi.

TUNA: TEK PROJE TEK İHALE

8 Mahalle muhtarı Başkan Tuna’yı ziyaret ederek gerek imar planlarının gerekse Kanal Ankara ihalesinin yapılmasını talep etmişlerdi.

Kanal Ankara projesinin ve bölge imarının gecikmesi gazeteler ve televizyonlarda da haber olarak yer almıştı.

İhalenin Melih Gökçek tarafından yapılmasından sonra göreve seçilen Mustafa Tuna, “Proje ayrı ayrı ihale edilmek istenmiş. Bu işin gecikmesine neden olur. Biz projeyi tek bir ihaleye uygun olacak şekilde yeniden düzenleyip ihale edeceğiz” demişti.

23 Kasım 2017’de Başkan Mustafa Tuna Sonsöz Gazetesine yaptığı açıklamada, “Ankara Boğazı Projesi’ni parça parça değil bir bütün halinde 2019’u beklemeden ihale edeceğiz” diye görüşlerini açıklamıştı.

2018 BÜTÇESİNE 270

MİLYON KONULDU

Belediyenin 2018 yılı bütçesine Kanal Ankara Projesine 270 milyon lira harcama kalemi konulmuştu.

Ankaralılar Mart 2019’da yapılacak yerel seçime de dikkat çekerek Kanal Ankara ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılmasını bekliyorlar.

Kanal Ankara projesinde vatandaşlar için birçok seçenek düşünülmüş durumda. Vatandaşların hem gezip görebilecekleri hem de güzel vakit geçirebilmeleri için 7 farklı alan sunuluyor.

ANKARALILARA SOSYAL ALAN

Orman Alanı: Bu alanda çeşitli doğa aktiviteleri ve vatandaşların vakit geçirmesi için hazırlanan atölyeler, ponny park, dinlenme ve piknik alanları gibi bölümler yer alacak.

Spor Alanı: Açık spor alanlarında yapılabilecek spor faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için planlandı. Alan, aletli spor alanı, halı sahalar, basketbol sahaları, bowling alanı, golf alanı gibi bölümlerden oluşacak.

Kültür Alanı: Konser, festival, tiyatro gibi etkinliklerin yapılması için planlanan bu alanda ayrıca açık sergi alanı, atölyeler, müzeler yer alacak.

Ticaret Alanı: Alanı ziyarete gelen vatandaşların alışveriş yapabilmesi ve göletin iki yakasında oluşturulacak kafeler sayesinde keyifli vakit geçirme imkânı sunulacak.

Merkez Alanı: Mevcut konut yapılaşmasına yakın olan bu etap toplanma ve rekreasyon alanlarını kapsayacak.

Su Alanı: Su ile ilgili faaliyetlerin yoğun olarak planlandığı bu etap içinde bulunan fonksiyonlar genel olarak meydan, seyir terası, su gösterileri havuzu, buz pisti gibi bölümlerden oluşacak.

Macera Alanı: Projenin son etabını oluşturan bu alanda özellikle çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler sunulacak.

Hem Ankaralıların sosyal anlamda zenginleşmesini sağlayacak hem de Ankara’ya bir marka değeri katabilecek projeyi bölge halkı ve Ankaralıların geneli merakla bekliyor. Projede gelinen aşama ise vatandaşları heyecanlandıracak gibi gözüküyor.