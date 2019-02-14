Yavaş muhtarlarla da bir araya geldi. İmar sorunlarının dile getirildiği toplantıda bölgenin 30 yıllık imar ve altyapı sorunlarını birlikte çözeceğiz sözü verdi.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ankaralılar da yıllardır biriken sorunlarına çözüm bulmak için Yavaş’ı ziyaret ediyorlar.

KANAL ANKARA

Ziyaret de öyle kolay olmuyor çünkü Mansur Bey neredeyse 24 saat seçmenlerin ayağına gidiyor.

Kanal Ankara Projesi’nin yapılacağı Karataş, Mühye ve İmrahor mahalle muhtarları, Mansur Yavaş’ı ziyaret ederek Melih Gökçek ve Mustafa Tuna döneminde yaşadıkları imar problemlerini ve mağdur edildiklerini anlattılar.

İmar Planlarının yapılmamasını eleştiren muhtarlar, Çankaya’ya yaklaşık 4-5 kilometre yakında olan bölgeye alt yapı hizmetleri de verilmediğini vurguladılar.

Mansur Yavaş Kanal Ankara Projesi için, “Bu tarz projelerde büyük rantlar dönüyor. Bizim rantla işimiz olmaz. Seçilirsek projeyi revize edip bakacağız. Allah’ın izniyle de çözeceğiz. İlk yapacağımız işlerden birisi orası olacak, sözümüz olsun” dedi.

KANAL ANKARA PROJESİ NEDİR?

Kanal Ankara Projesi, İmrahor vadisindeki 7 köyün 5 milyon metrekare büyüklüğündeki meralarının, “Kanal Ankara” yapılacak sözü üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetine geçmesi ile başladı.

Melih Gökçek projenin 1. Etap ihalesini yaptı ve yapımına başlanacaktı ki görevden alındı. Böylece Gökçek tarafından 2014 yerel seçimleri vaatlerinden en büyüğü olan proje de rafa kalkmış oldu.

MANSUR YAVAŞ NELER SÖYLEDİ?

Kendini vatandaşın yerine koyduğunu ve bu şekilde vatandaşın sorunlarının zaman içinde çözüleceğini vurgulayan Yavaş, ” Melih Gökçek hiçbir zaman ilçe belediyelerinin tamamıyla bir araya gelmemiş. Onun ne kadar sorunlardan uzak kaldığını gösterir. Bizim belediyecilik anlayışımızda bu yok. Bizim partimizden olsun ya da olmasın fikir alış verişlerine, ortak çözümlere her zaman açık olacağız” dedi.

MUSTAFA TUNA İYİ BİR ŞEY YAPTI

MUSTAFA TUNA

Toplantı da mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna’nın uygulamaya geçirdiği bir sistemden de bahseden Yavaş, “Hangi belediyenin ne ihtiyacı varsa gerekli bütçeyi ayırdı. Bu şekilde yolsuzluğun önüne de geçti. Mustafa Tuna bu konuda iyi bir iş yaptı” dedi.

Büyükşehir belediyesinin asfaltlama çalışmalarından sonra koyduğu “buranın asfaltı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından atılmıştır” tabelalarını eleştiren Yavaş, “Bu tabelalara devasa paralar ödeniyor. Bunların gereksiz masraf olduğunu ve saçma bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Asfalt atmak zaten belediyelerin asli görevidir” diye konuştu.

EYMİR KORUNMALI

Muhtarların Eymir Gölü’yle ilgili olarak soru sorması üzerine Yavaş, “Eymir’in korunması gerektiğini düşünüyorum. Orası olduğu gibi kalmalı” dedi.

Konuşmasında hizmette adalet vurgusu da yapan Yavaş, “Öncelikli olarak adaletli hizmeti sağlamalıyız. Çünkü adalet sağlandığı takdirde hizmette vatandaşlara eşit olarak gider” dedi.