Kanadalı Folk müzisyeni Ben Caplan gitarı ve güçlü sesiyle 18 Şubat’ta KüçükÇiftlik Park’ta!

Şarkılarıyla tüm dünyada dinleyicileri bambaşka alemlere sürükleyen Kanadalı folk müzisyeni Ben Caplan, Türkiye konseri için 18 Şubat Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’a geliyor.

Müziğini belli bir türle sınırlamayan ve oldukça zengin melodiler kullanan Ben Caplan, İstanbul konserinde To The River, Birds With Broken Wings, Stranger, I Got Me A Woman gibi çok sevilen bestelerini çalacak. KüçükÇiftlik Park’ın kış sahnesinde Freefall ve URU organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri Biletix’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!

Indie folk müziğin sevilen ismi Kanadalı Ben Caplan, 18 Şubat Cumartesi akşamı şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın kış sahnesine konuk olacak. Temsil ettiği ruh hali ve hayata bakış açısıyla dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan müzisyen, antik sesleri ve temaları çağdaş bir dokunuşla yeniden yorumluyor.

In the Time of the Great Remembering, Birds With Broken Wings, Old Stock ve Recollection adlı dört albümüyle Drift Apart, Beautiful, Student Song gibi birçok teklisi bulunan Ben Caplan, Terra Spencer ile düet yaptığı son teklisi Good Friends’i 2022’de yayımladı. İlk stüdyo albümünü çıkardığı 2011’den bu yana müzik kaydetmeye ve dünyanın dört bir yanında giderek artan dinleyicilerine performans sergilemeye devam eden Caplan, vokalist, besteci ve gitarist kimliklerinin yanı sıra oyunculukta da gayet başarılı. Sanatçı, son beş yılda üç kıtayı dolaşan ve 2b Theatre’ın, 3. albümüyle aynı adı taşıyan “Old Stock” adlı oyununun da başrolünü üstleniyor.

Freefall ve URU organizasyonuyla, KüçükÇiftlik Park’ın kışa özel olarak hazırlanan kapalı alanında gerçekleşecek konserin biletleri Biletix’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!