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Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu

Kanada, (DHA) – Kanadalı 7 yaşındaki Rory van Ulft, 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı Halter Ulusal Şampiyonu olarak ülke tarihinde en genç şampiyon oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Kanada uyruklu 7 yaşındaki halterci Rory van Ulft’nin başarısı profesyonel haltercilere taş çıkarttı. Van Ulft, 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı Halter Ulusal Şampiyonu olarak ABD’nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu oldu. Halter sporundan önce jimnastik eğitimi alan Ulft şampiyonluğun sırrını inanmak, azmetmek ve çalışmak olarak nitelendirerek “Halter yapmaya başlayan yeni çocukları beni izlediklerini duymayı seviyorum. Umarım halter yapmak isteyen tüm çocuklara ilham verebilirim. Şampiyonluğum yaşıtlarıma örnek olmasını diliyorum” dedi. 

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