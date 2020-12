Kanada’da iki şelale arasına düşen kişi donmaktan son anda kurtarıldı

Kanada, (DHA) – Kanada’da Vancouver Adası’ndaki nehire düşen bir kişi iki şelalenin ortasında donmaktan son anda kurtarıldı. O anlar, Arrowsmith Arama ve Kurtarma (ASAR) ekipleri tarafından an be an kayda alındı.

Kanada’da Vancouver Adası’ndaki nehire düşen bir kişi için seferber olundu. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen kişinin imdadına Arrowsmith Arama ve Kurtarma (ASAR) ekipleri yetişti. Yetkililer, nehire düşen kişinin iki şelalenin ortasında kaldığını ve donmaktan son anda kurtarıldığını ifade etti. Arama kurtarma ekipleri zorlu koşullarda nehre düşen kişiyi 2 saatlik bir çalışma sonucu donmaktan son anda kurtardı. Nehirde yaşam mücadelesi veren kişinin zor anları kameralara yansıdı.