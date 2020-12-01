Kamyonun çarptığı motosikletli öldü

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, kamyonun arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Yeni (55) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akçakonak Mahallesi’nden ilçe merkezine giden Gökhan Karadeniz (33) yönetimindeki 09 SL 891 plakalı kamyon, Söke yönüne giden İsmail Yeni’nin kullandığı 09 ADF 629 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve kamyon şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail Yeni, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yeni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Gökhan Karadeniz ise yara almadan kurtulurken, ifadesinin alınması için jandarma ekipleirnce karakola götürüldü.

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