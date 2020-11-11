Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Koronavirüs pandemisi kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşları daha da endişelendirmeye başladı. Birçok vatandaş soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıkların belirtisi ile Covid-19 şüphesine düşüyor ve internetten arama yapıyor. Buradaki bilgi kirliliği insanlarda panik havasına neden oluyor.