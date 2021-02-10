Kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada

Emin YEŞİL / İSTANBUL,(DHA) – SULTANGAZİ’de, kamyonet sürücüsünün camı açık bıraktığını gören hırsız, saniyeler içinde cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sanko Sanayi Sitesi’nde yük boşaltmak için duran kamyonet sürücüsü aracının camını açık bıraktı. O sırada sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kişi, kamyonetin camının açık olduğunu fark etti. Önce etrafı kontrol eden hırsız, daha sonra aracın içerisindeki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olay anı sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansındı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün yük boşaltmak için aracın kasasında olduğu, o sırada bir şahsın aracın yanından geçerek açık olan camdan içeri baktığı görülüyor. Bir süre yürüdükten sonra kamyonetin yanına gelen kişinin aracın kapısını açarak, içeride bulunan cep telefonunu çalarak hızlı adımlarla uzaklaştığı kameraya yansıyor.

FOTOĞRAF