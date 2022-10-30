Kamyonetteki sebze kasalarında uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polisin durdurduğu kamyonette yapılan aramada, sebze kasalarına gizlenmiş 6 kilo skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, takibe alınan kamyoneti kent girişinde durdurdu. Eğitimli köpek ile yapılan aramada sebze kasalarına gizlenmiş 6 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyonetteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)

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