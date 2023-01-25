Kamyonetteki borular araçlara çarparak trafikte tehlike saçtı

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Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) – SULTANGAZİ-Arnavutköy yolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasında taşınan plastik borular, araçlara çarparak trafiği tehlikeye attı. Plastik boruların çok sayıda araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Sultangazi – Arnavutköy yolunda dün sabah, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Seyir halindeki kamyonetin kasasında taşınan ve gelişigüzel bırakılan plastik borular, yoldaki diğer araçlara çarptı. Sürücülerin korna basarak uyardığı kamyonet şoförü, tehlikeye aldırmayarak yoluna devam etti. Kamyonetin kasasına yüklü boruların, neredeyse iki şeridi kapladığı görüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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