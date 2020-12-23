Kamyonetiyle çarptığı Halil’in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te, yolun karşısına geçen Halil İbrahim Yiğit’e (23) çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü, aracının plakası güvenlik kameralarından tespit edilierek, yakalandı. Sürücü, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kaza, 17 Aralık gecesi İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hızla gelen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Yiğit’e çarptı. Ağır yaralanan Yiğit, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün plakasının tespit edilerek, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 4 gün boyunca güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polisler, Yiğit’in ölümüne neden olan kamyonetin modeli ile kaçış güzergahını belirledi.

Yürütülen titiz çalışmayla plakası saptanan kamyonetin sürücüsü M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine koyuldu.

FOTOĞRAFLI