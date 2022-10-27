Kamyonetinin arkasına astığı pankartla özür diledi

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Nuri PİR/ADANA,(DHA)- ADANA’da bir kamyonetin sürücüsü, sevdiği kişiyle barışmak için aracının arkasına pankart asarak, özür diledi. O anları çevredekiler, cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda, arkasında pankart bulunan bir kamyonet, diğer sürücülerin ilgisini çekti. Pankarttaki “Bir tanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok. Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet” yazısı dikkati çekerken, durumu görenler cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Sürücü ise bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)

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